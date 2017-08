Zidane confirma retorno de Cristiano Ronaldo e garante Real Madrid bem para Supercopa

Google Plus

Foto: Matthew Ashton/Getty Images

Um dos grandes ídolos do clube, além de ser, sem dúvidas, um dos maiores meio campistas da história, Zinedine Zidane, concedeu uma entrevista coletiva nesta terça-feira (01), onde falou sobre diversos temas sobre o clube merengue. Dentre eles, o francês afirmou que Cristiano Ronaldo voltará aos treinos nesse sábado (5) e não quis falar muito sobre o assunto: "Cristiano volta dia cinco e não quero falar sobre este tema"

"Se tivesse falado, haveria comentários de todos os tipos. O importante é o que ele me disse. Está tranquilo, no dia cinco estará conosco e esperamos que a partir daí esse assunto se encerre", disse o francês.

O treinador francês, também falou sobre sua vida de treinador e não escondeu toda sua felicidade por trabalhar no Real Madrid: "Eu gosto de onde estou. No melhor clube do mundo, escrevendo a minha história e enquanto eu tiver paixão pelo que faço, vou continuar", disse.

Perguntado sobre Gareth Bale, o francês amenizou e afirmou que está tranquilo com o rendimento do galês: "Ele teve uma lesão grave, fez uma boa pré-temporada e não estou preocupado com o seu desempenho. Como toda a equipe tem muitos bons momentos e outros piores", afirmou Zinedine.

Zinedine Zidane também falou sobre o próximo compromisso dos merengues, nesta quarta-feira (2) contra o combinado da MLS: "Nós não sabemos como eles vão jogar, mas sabemos que é um time muito bom e vai ser um jogo interessante. Sabemos como nós jogamos, o que é mais importante", ressaltou.

Os merengues retornam aos gramados, como já dito, nesta quarta-feira (2), às 22h, quando encaram as estrelas da MLS, no último amistoso antes do início oficial da temporada, que acontecerá na próxima terça-feira (8), contra o Manchester United, pela Supercopa da Uefa.