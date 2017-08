Após bela temporada, Alavés contrata brasileiro Rodrigo Ely em definitivo

Google Plus

Foto: Divulgação/Alavés

O zagueiro brasileiro Rodrigo Ely foi contratado em definitivo pelo Alaves. Segundo comunicado emitido pelo clube, Rodrigo demonstrou grande qualidade, contundência e boa saída de bola durante a temporada passada e por isso despertou o desejo do clube de ampliar a permanência do jogador no clube.

Ely foi emprestado pelo Milan ao Alavés em janeiro, para ganhar ritmo de jogo e reforçar o elenco albiazul. Com boas atuações durante o restante da temporada, foi conquistando o seu espaço e se tornando fundamental para o setor defensivo do time. Com isso a diretoria decidiu desembolsar 3 milhões de euros para contratar o jogador pelas próximas quatro temporadas.

Além dele, o Alavés conta com Alexis, Maripan, Laguardia e Adrián Diéguez para a zaga. Nesta janela de transferência, além de Rodrigo, mais nove reforços foram apresentados até o momento: Duarte, Héctor Hernández, Pedraza, Maripan, Enzo Zidane, Burgui, Sobrino, Wakaso e Sivera. A diretoria ainda trabalha para conseguir o empréstimo do jovem Achraf, lateral-direito do Real Madrid.

Rodrigo Ely em viagem pelo Alavés | Foto: Divulgação/Alavés

Através das redes sociais do clube, Rodrigo deixou uma mensagem aos torcedores: “Estou muito feliz de estar aqui. Espero poder fazer um ano muito bom e poder desfrutar de novo de Mendizorrotza (estádio do clube) e dar muitas alegrias à torcida e a todo o clube”, declarou.

Rodrigo Ely, de apenas 23 anos, nasceu em Lajeado, no Rio Grande do Sul e chegou ao Milan em 2010. Passou emprestado por Reggina, Varese e Avellino, até retornar ao clube rubro-negro em 2015, onde passou dois anos até chegar à Espanha.

Desde que chegou ao Alavés, Rodrigo disputou 11 partidas, sendo uma delas a final da Copa do Rei contra o Barcelona. Conquistou a confiança da comissão técnica, da torcida e agora já se torna um dos destaques da equipe. Suas boas atuações o levaram às seleções sub-19 e sub-20 da Itália, mas pela categoria sub-23 decidiu atuar pela seleção brasileira.