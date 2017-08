Neymar se reúne com elenco, é liberado e fica próximo de transferência ao PSG

Google Plus

Foto: Josep Lago/AFP/Getty Images

Parece que a longa novela entre Neymar, Barcelona e Paris Saint-Germain se aproxima de seu final. Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (2), o craque brasileiro compareceu ao centro de treinamento do Barça, conversou rapidamente com os companheiros de elenco e foi embora, liberado pelo técnico Ernesto Valverde. Com isso, fica bem claro que a transferência ao clube da capital francesa se aproxima de uma concretização rápida, o que pode acontecer nas próximas horas.

Segundo informações provenientes dos meios de comunicação hispânicos, o jogador chegou às 9 da manhã (horário local, 4h no horário brasileiro), passou 42 minutos com os companheiros de elenco, onde comunicou a saída do Barcelona, se despediu da comissão técnica e deixou a Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí.

Com isso, falta apenas a parte burocrática por parte dos franceses. Os agentes especializados na negociação precisam pagar os 222 milhões de euros para contar com o jogador, o que pode acontecer ainda mais rapidamente depois da atitude de Neymar. Resta ver também se os representantes do brasileiro irão viajar a Paris nas próximas horas.

Os rumores da saída começaram há duas semanas, quando Neymar estava com o Barcelona na Champions Cup, torneio de pré-temporada disputado nos Estados Unidos. Durante o período, foi repensada a ideia de deixar o time catalão, principalmente com pedidos de companheiros de clube, como Piqué, Messi e Suárez. Entretanto, a possibilidade de se destacar ainda mais individualmente parecem tê-lo motivado a permanecer com a ideia inicial, mesmo com os apelos.

Com a camisa blaugrana, foram 186 partidas, com 15.294 minutos jogados. Os números são bastante expressivos. Foram 140 vitórias, o que indica 75% dos jogos disputados, 105 gols marcados - um a cada 146 minutos - e 59 assistências - uma a cada 259 minutos. Será a contratação mais cara da história do esporte.