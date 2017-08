Messi se despede de Neymar com vídeo em rede social: "Foi um prazer enorme"

Foto: Reprodução/Instagram

Na manhã desta quarta-feira (2) o Barcelona comunicou em nota oficial que Neymar está de saída rumo ao Paris Saint-Germain. O brasileiro foi liberado do treino pela manhã, se despediu dos companheiros e viajou para acertar os detalhes finais de sua transferência.

Logo depois de se despedir do companheiro, Messi publicou um vídeo de despedida no Instagram, agradecendo a Neymar pelos momentos vividos juntos. No vídeo, uma espécie de retrospectiva com fotos e abaixo um texto de agradecimento.

"Foi um prazer enorme ter dividido todos estes anos com você, amigo Neymar. Te desejo muita sorte nesta etapa de sua vida. Nos vemos", escreveu Messi.

Alguns minutos depois, Neymar respondeu nos comentários:

"Obrigado. Vou sentir saudades, tio."

Neymar e Messi protagonizaram uma das maiores duplas da história do futebol e do Barcelona. Juntos, conquistaram uma Champions League, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Europa, uma Supercopa da Espanha, dois Campeonatos Espanhóis e três Copas do Rei. A dupla combinou 232 gols - 140 do argentino e 83 do brasileiro.

Em 2015, ano em que o Barcelona conquistou a Champions League, Messi e Neymar foram os artilheiros do torneio com dez gols cada, dividindo o pódio com Cristiano Ronaldo, que foi eliminado com o Real Madrid na semifinal. Na disputa pela Bola de Ouro, ambos ficaram no pódio, mas Messi levou o prêmio e Neymar ficou em terceiro, atrás do português merengue.