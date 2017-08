Sevilla oficializa acerto com zagueiro Simon Kjaer, ex-Fenerbahçe

Foto: Divulgação/Sevilla FC

Assim como na temporada passada, o Sevilla é a equipe espanhola mais ativa no mercado, ainda mais após a troca de treinador, com a chegada de Eduardo Berizzo para o lugar de Jorge Sampaoli. Nesta quarta-feira (2) o clube nervionense oficializou seu sétimo reforço para a próxima temporada. Trata-se do zagueiro dinamarquês Simon Kjaer, que chega do Fenerbahçe. Ele assinou por quatro temporadas.

O Sevilla será o sétimo clube da carreira do defensor de 28 anos. Oriundo da base do FC Midtjylland, Kjaer estreou pelo profissional com apenas 18 anos em 2007, sendo visto como um dos zagueiros com mais potenciais que o futebol dinamarquês já viu, tanto que foi eleito o melhor jogador de seu país Sub-19 do ano. Após 19 partidas na sua primeira temporada, ele foi transferido ao Palermo, onde começou a se destacar de verdade, ficando entre 2008 e 2010, disputando 62 partidas e marcando cinco gols.

Depois de ir muito bem no Palermo, ele foi contratado pelo Wolfsburg, onde foi titular sua primeira temporada inteira, mas depois emprestado a Roma de Luis Enrique, ex-técnico do Barcelona, onde ficou uma temporada, participando de 22 embates. Em 2013, Kjaer deixou os Lobos e acertou com o Lille, onde ficou duas temporadas, sendo titular absoluto, disputando 66 partidas e marcando um gol. Nas últimas duas temporadas ele estava no Fenerbahçe, onde fez 54 partidas e marcou três gols.

O dinamarquês chega para brigar pela titularedade na defesa rojiblanca, ainda mais após o clube perder o zagueiro Adil Rami para o Olympique Marseille. Como já dito, ele é o sétimo reforço da equipe visando a próxima temporada, se juntando ao lateral-direito Sebastien Corchia, aos meias Ever Banega, Guido Pizarro, Nolito e Jesús Navas, além do atacante Luis Muriel.