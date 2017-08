Barcelona retira Neymar de pôster promocional para partida contra Chapecoense

Foto: Reprodução/Barcelona.es

Neymar já é "passado" para o Barcelona. Após confirmar que o jogador está deixando o clube rumo ao PSG, o clube catalão começa a se mexer em termos de marketing relacionado ao jogador brasileiro, tanto que já tiraram Neymar do pôster promocional feito para o Troféu Joan Gamper, que acontecerá na próxima segunda-feira (7), quando o Barça encara a Chapecoense no estádio Camp Nou.

Quando a partida começou a ser divulgada, Neymar era uma das estrelas do cartaz de divulgação, ficando ao lado de Lionel Messi, Gerard Piqué, Andrés Iniesta e Luis Suárez. Porém, após a notícia da saída do jogador, o marketing da equipe catalã agiu rápido e substituiu o brasileiro por Ivan Rakitic.

Primeiro pôster promocional com Neymar | Foto: Manu Fernandez/AFP/Getty Images

Mas não é apenas do pôster da partida que Neymar já não faz mais parte como jogador do Barcelona. O brasileiro já deixou de ser uma imagem do time, seja pelas ruas, no Camp Nou ou nas instalações do clube. Todos os cartazes publicitários que contam com ele já foram retirados ou modificados, mostrando a rápida ação das pessoas que trabalham no clube.

Neymar já saiu dos cartazes publicitários | Foto: Josep Lago/AFP/Getty Images

A partida contra a Chapecoense, a última antes do início oficial da temporada 2017/18 do clube, acontecerá, como já dito, na próxima segunda-feira (7), no estádio Camp Nou. A Chape foi convidada para participar do Troféu Joan Gamper como forma de solidariedade após o trágico acidente de avião no fim do ano passado, que vitimou praticamente todo o elenco e comissão técnica. A renda da partida será toda voltada ao clube catarinense.