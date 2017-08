De volta ao Sevilla, Jesús Navas exalta relação com torcida e garante: "Darei tudo por eles"

(Foto: Divulgação/Sevilla FC)

Um dos clubes que mais movimentaram a atual janela de transferências de verão, o Sevilla apresentou oficialmente nesta quarta-feira (2) o meio-campista Jesús Navas, que retorna à equipe que o revelou para o futebol após quatro temporadas atuando pelo Manchester City.

Cercado por familiares e por mandatários do clube da Andaluzia, o jogador não escondeu a emoção de poder vestir por mais uma vez a camisa 16 rojiblanca: “Venho com muita vontade e não vejo a hora de entrar em campo. Nos últimos dois meses pude sentir todo o carinho desta torcida, queria muito que eu voltasse e darei tudo por eles. Hoje certamente estou realizando um sonho", disse o jogador.

“Devo admitir que tinha outras propostas, mas quis esperar até o último momento pois queria muito voltar para cá. Estou muito emocionado com as demonstrações de apoio da torcida e por ter a oportunidade de vestir a minha camisa 16. É algo que me emociona, representa valores que levarei comigo para sempre e estou muito feliz de vestir esta camisa novamente", acrescentou.

Navas realizou quase 400 partidas em sua primeira passagem pelo clube

Navas assinou contrato por quatro temporadas, e terá a missão de retomar o bom futebol que o levou a Seleção Espanhola que conquistou a Copa do Mundo de 2010.

O jogador esteve as últimas jornadas na Inglaterra, onde não conseguiu se firmar no Manchester City. Em mais de 100 partidas disputadas pelo clube inglês, o meia foi às redes em apenas quatro oportunidades.

“Posso dizer que chego com a experiência de ter disputado a Premier League, é um jogo mais rápido e com mais ritmo. Esta experiência demonstrarei dentro de campo. Pessoalmente, posso dizer que estive bem esse tempo no City, me trataram sempre muito bem e utilizo este espaço para agradecer a todos", ressaltou.

'Sem estar 100% fisicamente', Navas se prepara para a primeira partida oficial do Sevilla na temporada, que será no dia 19 de agosto, na estreia do clube na Liga contra o Espanyol. Contudo, o jogador destacou um foco importante, e que pode definir os rumos do clube para o restante do ano: “Temos que passar é pelos play-offs da Uefa Champions League, isto define os objetivos da temporada. Acredito que esta equipe pode brigar definitivamente por tudo", concluiu o espanhol.