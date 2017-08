Raul García brilha, Athletic bate Dinamo Bucareste e avança aos playoffs da UEL

Foi mais tranquilo que o esperado. Após o 1 a 1 na Romênia, o Athletic Bilbao tinha uma missão simples no San Mamés e conseguiu. Nesta quinta-feira (3), a equipe basca passou tranquilo pelo Dínamo Bucareste por 3 a 0 e garantiu vaga na fase de playoffs da Uefa Europa League 2017/18. Raúl García, duas vezes, e Aduriz marcaram os gols da equipe espanhola.

O Athletic, após dois jogos oficiais, ainda tem dois amistosos antes do início da La Liga, um contra o Liverpool no próximo sábado (5) e outro contra Alavés no dia 12, também um sábado. O Dínamo, por outro lado, já teve sua temporada iniciada, e encara o Gaz Metan Medias na próxima segunda-feira (7).

O começo de partida foi meio pegado e do jeito que o Dinamo queria, com o Athletic ficando mais tempo com a bola e a equipe romena tentando sair nos contra-ataques. Porém, essa retranca só deu certo até os 24', quando, após cobrança de escanteio ensaiada, De Marcos soltou uma bomba de primeira e Raúl García, com muita coragem, colocou a cabeça e mandou para o gol: 1 a 0 Athletic.

O gol de abertura do placar doeu nos romenos, que se perderam após isto. A equipe basca aproveitou para ampliar o placar exatos cinco minutos depois, e mais uma vez em grande estilo, quando Beñat cruzou da direita e Raúl García, de novo, emendou um belíssimo chute de primeira, cruzado, de canhota, sem chance alguma para Penedo: 2 a 0 Athletic. Equipe espanhola fez resultado logo na primeira etapa.

Boa parte do segundo tempo foi bem morno no San Mamés, tendo em vista a grande vantagem que os donos da casa haviam colocado. Além disso, o Dínamo não conseguia chegar à meta de Herrerín, travando na consistente defesa montada por Jose Angel Zinganda.

Mas na parte final do jogo apareceu a estrela do artilheiro: Aritz Aduriz. Aos 41', após erro no lance de ataque romeno, Muniaín ficou com a bola, avançou como quis pelo meio e levou até a pequena área, quando tocou para Aduriz, que dominou e finalizou no canto, do jeito que diz o manual, matando o jogo e garantindo a classificação basca para a fase de playoffs: 3 a 0 Athletic.