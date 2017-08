De Griezmann a Mbappé: opções do Barcelona para substituir Neymar

Fotomontagem/VAVEL Brasil

A novela chegou ao seu fim: Neymar é jogador do Paris-Saint Germain. O brasileiro custou 222 milhões de euros, se tornando, assim, a contratação mais cara da história do futebol e, querendo ou não, arrecadando uma belíssima grana aos cofres do Barcelona, agora seu ex-clube.

Com muita grana por conta da negociação, além de ser uma das maiores imagens do esporte mundial, o clube espanhol agora trabalha para achar o sucessor de Neymar. As opções são as mais variadas, e, portanto, analisaremos o preço, possibilidade de sair da atual equipe, encaixe no esquema do Barcelona e, claramente, o Fair Play Financeiro entre cinco nomes listados abaixo.

Antoine Griezmann

Griezmann culé? | Foto: Boris Streubel/Getty Images

Pode-se dizer que este, querendo ou não, é o nome mais difícil de pintar no Barcelona, pelo menos no atual momento. Griezmann, além de ser, provavelmente, o melhor dos jogadores citados, mais experiência e "firmado", deveria custar cerca de 200 milhões de euros aos cofres culés.

Claro que dinheiro não é um problema para o clube, ainda mais após esta venda recorde, mas existe um fator que complica ainda mais o time espanhol: a suspensão do Atlético de Madrid. O clube colchonero, por conta da contratação ilegal de jovens, foi suspenso e não pode inscrever jogadores até janeiro do ano que vem. Contratar é liberado, como fizeram com Vitolo, mas ele só poderá atuar à partir do ano que vem.

Com isso, é praticamente improvável que o Atlético venda, mesmo que por 200 milhões de euros, Griezmann com essa suspensão, além de ser para um rival direto não só no Campeonato Espanhol, mas também na Uefa Champions League. Se o Barça quiser contar com o francês, vai ser mais complicado que o esperado.

Ousmane Dembélé

Francês é um dos principais desejos do Barça | Foto: Zhizhao Wu/Getty Images

Um dos grandes desejos do Barcelona nesse atual mercado é o meia francês Ousmane Dembélé, do Borussia Dortmund. Ele seria um encaixe perfeito para o clube, além de ser um dos grandes jogadores do futuro no futebol mundial, mas tanto o jogador, como o clube fazem um jogo muito duro sobre sua saída.

Falar da qualidade e potencial dele não é preciso, além de ser, provavelmente, a peça que mais se iguala ao que Neymar fazia no clube, mas esse jogo duro não agradou muito a direção do Barça, que segue tendo o jogador como uma das suas prioridades. Além disso, ele é um jogador imprenscindível no esquema de Peter Bosz e não será fácil tirá-lo do Dortmund.

Paulo Dybala

Dybala é desejo "antigo" do Barça | Foto: Daniele Badolato/Juventus FC

Esse também não é um desejo recente do Barcelona. Até quando o Barcelona estava com Neymar voando, já tinha seus olhos voltados a Paulo Dybala. Não é um jogador com as características de Neymar, mas pelo seu absurdo talento com as bolas nos pés, auxiliado a sua inteligência, fazem de Dybala é um cara perfeito para compartilhar o ataque ao lado de Luis Suárez e Lionel Messi.

Porém, além do preço pelo argentino, que seria estratosférico, a probabilidade de uma saída da Juventus é praticamente zero. Dybala é uma referência na equipe de Massimiliano Allegri, sendo, provavelmente, o jogador mais importante da equipe, e que, de certo modo, não tem um reserva certo pelas suas características em campo, sendo bem diferenciado. Mais um nome complicadíssimo para o Barça.

Kylian Mbappé

Mbappé no Barcelona? Quem sabe... | Foto: Franck Fife/Getty Images

O nome que surgiu com força nos últimos dias foi da sensação francesa Kylian Mbappé, do Monaco. Alguns jornais franceses apontaram a forte aproximação do Barcelona pelo jogador, que, também segundo outros jornais europeus, está muito perto de ir para o rival do Barça, o Real Madrid.

A saída dele é inevitável, o que "facilita" as coisas para o clube. Porém, a concorrência do arquirrival merengue na negociação é forte e o clube sabe que está atrás em relação a isso, mas o encaixe no time e a garantia de titularidade deixam acesa a esperança da torcida em relação ao acerto com, provavelmente, o jovem com mais potencial no futebol mundial.

Phillipe Coutinho

Grande favorito para vaga de Neymar | Foto: Boris Streubel/Getty Images

Chegamos ao nome mais forte para assumir a vaga de um dos seus melhores amigos Neymar. As características dos dois são bem diferentes, mesmo com Phillipe Coutinho, querendo ou não, podendo jogar nos lados, mas o esquema do Barcelona provavelmente mudaria com sua chegada.

Em termos de dinheiro, Coutinho é, em tese, o que custaria menos dos cinco, o que esquenta ainda mais os rumores. Titularidade, assim como para todos, somado a jogar num clube como o Barça e crescer bastante na carreira, são fatores a serem levados no interesse, e a chance de um negócio ser fechado são altos, mesmo com o Liverpool não querendo deixá-lo sair.

Opções no atual elenco

Arda pode ser titular nesse início de temporada | Foto: Robbie Jay Barratt/Getty Images

No atual elenco de Ernesto Valverde, não são muitas as opções para substituir Neymar, mas destacamos duas: Arda Turan e Gerard Deulofeu. O primeiro chegou para ser a sombra do MSN, ainda mais pela grana paga por ele, mas nunca conseguiu ter uma sequência. Mesmo assim, nesse período sem o clube anunciar uma reposição para Neymar, é bem provável que ele tenha bons minutos para mostrar seu valor.

Deulofeu, cria da base culé, chega para sua segunda passagem pelo clube, e com muita expectativa após suas boas passagens por Everton e Milan. Ele deve ter alguns minutos e até ser titular em algumas ocasiões, mas, em tese, "larga atrás" em relação a Turan. Porém, as expectativas em torno da sua volta são bem altas.

Quem o Barcelona trará ninguém sabe, mas a certeza é que um nome de peso deve chegar ao clube nesta janela, principalmente pela necessidade do clube em garantir para sua torcida uma reposição muito boa para a saída de Neymar.