Sem espaço no Chelsea, Diego Costa demonstra interesse em voltar ao Atlético de Madrid

Foto: Aurelien Meunier/Getty Images

Desde que revelou a falta de interesse de Antonio Conte em sua permanência no Chelsea, Diego Costa segue sendo sondado por diversas equipes. Apesar do grande mercado, o jogador deixou bem claro que só sai do time londrino para voltar ao Atlético de Madrid, clube que defendeu antes de chegar à Inglaterra.

Conforme informou a agência espanhola EFE, o advogado e representante do atacante, Ricardo Cardoso, vai encaminhar ao Chelsea o pedido de transferência para que o mesmo possa defender o Atlético de Madrid, objetivo de Diego desde o primeiro momento, negando propostas do Milan, dentre outros clubes.

Ricardo também expressou a insatisfação do jogador com Conte que o dispensou via mensagem. "Evidente que da forma como foi feita e como chegou ao conhecimento de todos representa um comportamento injusto, uma falta de respeito inadmissível ao jogador por parte do treinador Antonio Conte" - afirmou.

Quando questionado sobre um rumo diferente para Diego que não fosse o Atleti, Ricardo declarou: "Ele não quer jogar por nenhum time que não seja o Atlético de Madrid". Diego defendeu o Atleti entre 2010 e 2014 e se destacou não apenas pelos gols marcados, mas também pela garra e determinação mostrada em campo.

Desde que saiu do Atlético, Diego foi para o Chelsea onde, em três temporadas, venceu dois campeonatos, dentre eles a Premier League, sendo decisivo para a conquista marcando gols importantes e comandando o ataque dos Blues. Entretanto, apesar do bom retrospecto, o jogador não caiu nas graças do treinador italiano que preferiu não contar com seu futebol para a próxima temporada.