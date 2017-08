Barcelona alega Neymar de 'não cumprir acordo': "Não podia negociar com outro time"

Clube espanhol também acredita que PSG tenha quebrado regras do Fair Play Financeiro (Foto: Ira L. Black / Corbis via Getty Images)

Neymar foi apresentado na manhã desta sexta-feira (4) no Paris Saint-Germain, novo clube do brasileiro que pagou a cláusula de rescisão astronômica de € 222 milhões, transformando-o no jogador mais caro da história do futebol. Mas, se tudo são flores na capital francesa, em Barcelona não é bem assim.

Também nesta manhã, o porta-voz do clube espanhol, Josep Vivés, disse em comunicado que o Barça não pagará os € 26 milhões prometidos ao craque por renovar contrato na temporada passada, além de afirmar que entregará os dados da negociação à Uefa, acreditando que o PSG ultrapassou os limites do Fair Play Financeiro.

Explicando a situação do bônus, Vivés apontou que o jogador precisava cumprir três condições antes do dia 1º de setembro deste ano para garantir o dinheiro, lembrando que o ex-camisa 11 dos espanhóis descumpriu dois. "A primeira era de não negociar com ninguém sua saída do Barcelona até o fim da janela. A segunda era de demonstrar explicitamente sua vontade de permanecer conosco", declarou.

Além disso, o porta-voz comentou que o Barcelona colaborará com a Uefa, entregando documentos da transação, acreditando que o PSG não cumpriu as regras do Fair Play Financeiro, porém entende que a ocasião é diferente de qualquer outra já existente. "Queremos que [a Uefa] tenha todos os dados para que possa se cumprir com a legislação e que tomem medidas disciplinares necessárias", afirmou.

"Entendemos que precisamos proteger as regras do Fair Play Financeiro, mas é a Uefa que deve agir da maneira que julgar necessária. Esta é uma situação extraordinária, sem precedentes, então é preciso que a autoridade competente tenha conhecimentos", acrescentou o espanhol.

Por fim, Josep falou em nome do Barça que a transferência foi indesejado à agremiação, mas que respeita a escolha de Neymar. "Qualquer saída de jogador contrária às vontades do Barcelona gera repulsa e mentiria se falasse o contrário. E a decepção também aumenta pela forma como a situação foi lidada pelo jogador. Com formas, digo que ele poderia ser claro desde o início", encerrou.