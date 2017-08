Neymar revela "incômodo" com foto postada por Piqué: "Pedi para não publicar"

Foto: Reprodução/Instagram

Nesta sexta-feira (4), Neymar foi oficialmente apresentado como reforço do PSG para as próximas cinco temporadas. Dentre vários assuntos na coletiva, um chamou bastante atenção por todo o "alvoroço" causado: a foto publicada por Gerard Piqué com o brasileiro no dia 23 de julho em sua conta no Twitter e Instagram, que contava com a legenda "Se queda", ou "ele fica", no português., o que acabou gerando bastante polêmica, já que muitos achavam que aquele era um índicio que Neymar continuaria no clube.

Porém, o brasileiro finalmente falou sobre a publicação do, agora, ex-companheiro de clube, revelando que pediu para que Piqué não publicasse a foto, e que era apenas um momento de descontração: "Aquilo aconteceu num momento de descontração quando estávamos a almoçar juntos... e eu disse a ele para não postar a foto porque ainda não tinha tomado qualquer decisão. Mas ele queria expressar os seus sentimentos e eu respeito isso", revelou o novo camisa 10 parisiense.

Além disso, Neymar também afirmou que só ficou realmente ciente da sua escolha de ir ao futebol francês há dois dias, e que Ernesto Valverde, treinador do Barcelona, foi o primeiro saber da sua decisão: "Tomei a minha decisão há dois dias e o primeiro a saber foi o treinador do Barcelona [Ernesto Valverde]".

Agora, Neymar já se prepara para sua estreia oficial pelo novo clube neste sábado (5), quando o PSG encara, no Parc des Princes, em casa, o modesto Amiens, na abertura da temporada 2017/18 da Ligue 1. Provavelmente o brasileiro será titular.