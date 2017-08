Para repor saída de Neymar, Barcelona pretende tirar Paulo Dybala da Juventus

Dybala tem contrato até 2022 com a Juventus (Foto: Daniele Badolato/Juventus FC)

Após a venda de Neymar para o Paris Saint-Germain, o Barcelona pretende contratar Paulo Dybala para repor a saída do brasileiro. Para ter o jovem atacante argentino na temporada 2017/18, o Barça ofereceu € 120 milhões para a Vecchia Signora.

De acordo com o jornal Corriere della Serra, a equipe catalã ofereceu os jogadores Andres Iniesta, Rafinha e André Gomes para contar com o argentino, mas a Juventus não quer ceder o camisa 21. Ainda de acordo com o jornal italiano, Dybala não quer deixar a Juve.

Como alternativa, o Barcelona também tenta as contratações de Philippe Coutinho, do Liverpool, e Ousmane Dembelé, do Borussia Dortmund, para reforçar a equipe. O craque Lionel Messi, no entanto, pediu a contratação de seu companheiro de seleção.

Na última temporada, Dybala marcou 19 gols em 48 jogos e possui contrato com o time de Turim até junho de 2022.