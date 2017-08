Girona 2017/18: cheio de garotos, estreante tentará se manter na primeira divisão

Foto: Editoria de Arte/VAVEL Brasil

Mais uma temporada da La Liga se aproxima e nessa edição haverá mais um estreante. O Girona Fútbol Club será mais um representante da Catalunha na primeira divisão do Campeonato Espanhol. A equipe foi fundada em 1930 e desde então nunca havia figurado na elite espanhola. Certamente este será um ano muito especial para a sua torcida que frequenta o humilde Estadi Montilivi, com capacidade para apenas 13.500 espectadores.

A equipe do técnico Pablo Machín vem se preparando para este novo e mais difícil desafio. A pré-temporada teve cinco amistosos até agora. Derrotas e vitórias à parte, a preparação técnica e tática do time é o objetivo principal. om um elenco muito jovem, o goleiro Gorka Iraizoz, ex-Athletic Bilbao, é o mais experiente e líder do time. Na frente, o uruguaio Cristhian Stuani, com 30 anos e passagens por equipes como Espanyol e Middlesbrough, é a esperança de gols.

Girona comemora o acesso à La Liga | Foto: NurPhoto/GettyImages

Reconhecendo suas limitações e sabendo que a primeira temporada na La Liga nunca é fácil, a diretoria se movimentou para reforçar o elenco e tentar escapar do rebaixamento. Somente junto ao Manchester City foram 4 contratações, e ainda algumas transferências sem custos de jogadores em fim de contrato.

Além de Iraizoz e Stuani, alguns novos jogadores são bem interessantes e podem se destacar, ajudando o time a conseguir seus objetivos. Um deles é o volante Douglas, que atuou pelo Vasco da Gama. Foi contratado pelo Manchester City e emprestado ao Girona para ganhar experiência. Outro volante, o espanhol Aleix García, também foi contratado pelos Sky Blues e emprestado ao clube catalão.

No comando de todas estas peças estará o jovem treinador Pablo Machín, de apenas 42 anos. Começou sua carreira no Numancia, onde ficou até 2014, quando se transferiu para o Girona. Fez uma excelente primeira temporada pelo clube, terminando em terceiro lugar na segunda divisão, mas sendo eliminado nos playoffs de acesso.

Na temporada seguinte, levou a equipe ao quarto lugar, mas novamente falhou nos playoffs. Mas o bom trabalho foi reconhecido, o cargo mantido, até que na temporada passada finalmente conseguiu o acesso com o vice-campeonato da Liga 1|2|3.

Machín comandou o Girona em 149 partidas, com 69 vitórias, 40 empates e 40 derrotas, 69 gols de saldo e porcentagem de vitória de 46.31%. Conhece bem o elenco, apesar dos novos integrantes, e tem a confiança do grupo e da comissão técnica, ganhando tranquilidade para executar um bom trabalho.

Amistoso de preparação na pré-temporada contra o Barcelona B | Foto: Pedro Salado/Getty Images

Sem dúvida alguma, o trabalho mais difícil para o técnico e seus comandados será melhorar o setor defensivo do time. O retrospecto não é muito bom, com 45 gols sofridos nos 42 jogos disputados na segunda divisão na temporada passada, o Girona foi apenas a nona defesa menos vazada. A média de mais de um gol sofrido por jogo foi compensada pelo ótimo trabalho ofensivo, que marcou 65 gols.

Como na maioria dos times que sobem da segunda divisão, o investimento financeiro do Girona não é alto. As contratações são limitadas e o time fica na dependência de atuações excelentes de seus jogadores, conquistas de resultados surpreendentes contra os times maiores e da força da torcida o apoiando em casa.

A permanência na primeira divisão será o foco principal do clube, para a partir deste ponto começar a pensar em se consolidar na elite do futebol espanhol e almejar objetivos maiores.