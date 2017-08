Protagonista na primeira etapa, Deulofeu enaltece Chapecoense: "São heróis"

Google Plus

Deulofeu anotou o primeiro gol da vitória do Barcelona ante à Chapecoense (FOTO: Alex Caparros/Getty Images)

Barcelona e Chapecoense protagonizaram, nesta segunda-feira (7), cenas emocionantes aos fãs de futebol. Na partida que marcou o retorno de Alan Ruschel aos gramados, o clube catalão prestou homenagens ao clube catarinense e reverenciou os três sobreviventes do acidente aéreo que vitimou 71 pessoas, em novembro de 2016.

O clima emotivo e amistoso trazia à partida um caráter todo especial. Todavia, para um dos jogadores do Barcelona, a partida foi ainda mais significativa. Gerard Deulofeu, revelado nas categorias de base do clube catalão, retornou ao seu clube formador na atual janela de transferências e fez sua reestreia no Camp Nou.

Emocionado, Deulofeu falou sobre a sensação de retornar ao estádio onde cresceu como jogador de futebol: "Estou muito feliz. Sempre é um prazer jogar aqui, ainda mais para mim, que há muito tempo não atuava no Camp Nou.", confessou o atleta.

Para o jovem atacante, a boa atuação contra a Chapecoense foi um indicativo de que a equipe está concentrada e bem preparada para o confronto do próximo domingo (13): a decisão da Supercopa da Espanha contra o arquirrival, Real Madrid.

"Teremos uma partida importante no domingo pela Supercopa da Espanha ante ao Real Madrid e o jogo de hoje era uma prova. Estou contente pois foi a primeira vez que joguei com alguns de meus novos companheiros, mas o importante é o título que disputaremos e trabalharemos nos treinos para trazê-lo pra casa.", afirmou.

Alan Ruschel, Neto e o goleiro Jackson Follmann foram ovacionados pelas arquibancadas do Camp Nou, desde o primeiro minuto em que apareceram no gramado. Além disso, os três protagonizaram o pontapé inicial da partida, válida pelo Torneio Joan Gamper.

Perguntado sobre a Chapecoense, Deulofeu prestou todas as reverências à equipe e aos sobreviventes do acidente aéreo: "A verdade é que esta foi uma experiência incrível. Eles mereceram estar aqui e vivenciar este dia maravilhoso. São heróis. Penso sobre o que lhes aconteceu e choro. Todo o nosso apoio para eles.", finalizou.