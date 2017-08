Leganés 2017/18: reforços chegam em busca de uma temporada com menos sustos

Foto: Editoria de Arte/VAVEL Brasil

Com os jogadores da equipe se reapresentando para começar os treinos da temporada 2017/18 em 10 de julho, o clube voltou de férias com caras novas no elenco e uma janela de transferências bastante agitada. Além dos muitos reforços do Leganés, o clube também contou com uma forte pré-temporada de muitos jogos para se preparar para a nova temporada que está para começar.

Apenas 17º colocado na edição passada do Campeonato Espanhol, uma colocação acima da zona de rebaixamento, o Leganés almeja uma posição melhor na edição que começará no dia 18 de agosto. E é com as muitas novidades no elenco que o técnico Asier Garitano espera uma temporada melhor.

Pré-temporada 2017/18

Leganés conquista Troféu Vallecas (Foto: Juan Aguado/CD Leganés)

Na preparação para a temporada que está perto de começar, a equipe de Asier Garitano tem feito uma forte pré-temporada para se preparar da melhor maneira possível para o Campeonato Espanhol.

Com muitas partidas na sua preparação, o Leganés tem demonstrado boas atuações no seu preparo e, nas cinco partidas disputadas até então, venceu quatro delas. A equipe marcou 7 gols e sofreu apenas 1 nestes cinco jogos disputados.

Já na reta final da sua pré-temporada, o Leganés conquistou o troféu Vallecas no último 05 de agosto, aonde venceu o Rayo Vallecano por 2-0. Quase começando a La Liga 2017/18, o Leganés ainda tem mais três partidas a disputar na sua preparação. Segue abaixo o calendário completo da pré-temporada da equipe:

22 de Julho: Fuenlabrada 0 - 1 Leganés

26 de Julho: RM Castilla 0 - 2 Leganés

29 de Julho: Talavera Reina 0 - 2 Leganés

02 de Agosto: Real Valladolid 1 - 0 Leganés

05 de Agosto: Rayo Vallecano 0 - 2 Leganés

09 de Agosto: Alavés – Leganés

10 de Agosto: Numancia – Leganés

12 de Agosto: Leganés – Atlético de Madrid

Transferências até o momento

O Leganés vai iniciar 2017/18 com muitas novidades e caras novas o seu elenco em relação a sua última temporada. Apesar de perdas na sua equipe, o técnico Asier Garitano conseguiu muitas contratações para buscar uma melhor colocação na La Liga.

Além dos novos atletas no elenco, um dos principais jogadores da equipe na última temporada, o lateral Diego Rico, renovou com o Leganés por mais quatro temporadas, ampliando o seu contrato até 2021.

Ainda que não tenha confirmado, o Leganés também está tentando a contratação do brasileiro Bruno César, ex-Corinthians, que hoje atua pelo Sporting de Portugal. O clube português está pedindo cerca de 4 milhões de euros pelo atleta, mas o Leganés não tem condições financeiras para isto e tenta um empréstimo.

Segue abaixo a lista de contratações do Leganés para a 2017/18:

Mauro dos Santos ( Zagueiro) – Argentino de 28 anos que atuava pelo Eibar, assinou contrato com o Leganés por duas temporadas.

Gerard Gumbau (Meio-campo) – Com 22 anos, chega ao Leganés depois de encerrar seu contrato com o Barcelona. O meia assinou com o clube por três temporadas.

Iván Cuéllar (Goleiro) – Com 33 anos, Cuéllar assinou com o novo clube depois de encerrar o seu contrato com o Sporting Gijón, chegando ao Leganés sem custo algum.

Joseba Zaldua (Lateral direito) – Lateral de 25 anos, Zaldua pertence ao Real Sociedad mas foi emprestado ao Leganés para atuar na temporada 2017/18.

Raul Garcia (Lateral esquerdo) – Lateral de 28 anos, Raul saiu do Alavés e chegou livre para assinar com o Leganés por duas temporadas.

Javier Eraso (Meio-campo) – Grande responsável pela inédita temporada de acesso do Leganés para a primeira divisão em 2014/15, Eraso estava no Athletic Bilbao e volta ao clube sem custo algum. O meio campo de 27 anos chega para assinar com o Leganés por três temporadas.

Nereo Champagne (Goleiro) – Argentino de 32 anos que jogava no Olimpo, da Argentina, chega ao Leganés por empréstimo de uma temporada com opção de compra.

Ezequiel Matías Muñoz (Zagueiro) – Jogador argentino de 26 anos estava atuando pelo Genoa, da Itália, e assinou agora com o clube espanhol por três temporadas.

Treinador - Asier Garitano

No comando do clube desde 2013, Garitano foi um dos principais responsáveis pela inédita classificação de acesso do Leganés para a primeira divisão do Campeonato Espanhol. O técnico de 47 anos fez grandes campanhas e conquistas no comando da equipe espanhola.

Completando quatro anos na equipe e mesmo com a má campanha na última edição da La Liga (onde escapou por pouco do rebaixamento) a diretoria do clube continua apostando no treinador e a sua permanência é garantido para mais uma temporada.

Expectativas para a temporada

Novo trio de capitães do clube (Foto: Divulgação/CD Leganés)

Para a temporada 2017/18, o Leganés também tem novidades com os capitães da equipe na temporada. Com o trio que se mantém desde a histórica vaga de acesso para a primeira divisão, o capitão principal que se mantém pela quarta temporada consecutiva será Martín Mantovani. O segundo capitão será Alexander Szymanowski, seguido do terceiro lugar Gabriel Pires.

Além disto, o clube aposta bastante nas suas contratações para fazer uma campanha superior à última edição. Com muitos reforços na defesa, o Leganés projeta melhorar a sua postura defensiva para sofrer menos gols na nova temporada.

Restando mais alguns dias até começar o campeonato, o clube tem mais alguns amistosos de pré-temporada para testar seus novos jogadores e continuar a sua forte preparação para fazer uma boa campanha. Além disto, a diretoria do clube também continua buscando mais jogadores para fazerem parte do elenco e melhorar ainda mais a sua equipe.

A estreia do Leganés no Campeonato Espanhol 2017/18 será num sábado, dia 18 de agosto, aonde o clube fará a sua primeira rodada contra o Alavés. A partida será na casa do Leganés, no Estádio Municipal de Butarque, às 15h15.