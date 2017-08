Zidane faz história e comemora título da Supercopa: "Começamos a temporada muito bem"

Foto: Amin Mohammad Jamali/Getty Images

O técnico Zinedine Zidane concedeu entrevista ainda no gramado do Estádio Filipo II, após a vitória do Real Madrid sobre o Manchester United por 2 a 1 na tarde desta terça-feira (8), resultado que deu o título da Supercopa da Uefa para o time merengue, tornando o treinador francês como o primeiro a vencer o troféu quatro vezes - duas como jogador e duas como técnico.

Ainda em ritmo de comemoração, Zidane comentou a vitória e o início de temporada da equipe. “Fizemos um grande trabalho, estamos felizes. Conseguimos outro título importante. Começamos muito bem a temporada”, disse enquanto comemorava com seus jogadores.

Perguntado sobre o segredo deste Real Madrid tão vencedor, Zidane foi simples e valorizou o trabalho de todo o grupo: “O time e as pessoas que trabalham ao redor do time. Não há somente talento e qualidade, mas também trabalho”.

Cristiano Ronaldo, que praticamente não treinou com a equipe durante a pré-temporada, ficou no banco de reservas e também foi assunto da entrevista: “Era previsto que ficasse no banco. Só treinou três dias com a gente, mas era importante que estivesse aqui. Mas o bom é que está bem e já pensando na partida de domingo (contra o Barcelona pela Supercopa da Espanha)”.

Também falou sobre a renovação de contrato do meia Isco, que fez o segundo gol da partida e foi um dos grandes destaques da última temporada: “A verdade é que ele merece sim (a renovação). Com o gol que fez, com uma jogada que só ele sabe... Cada vez cresce mais”.

Zidane durante a partida entre Real Madrid e Manchester United | Foto: Amin Mohammad Jamali/Getty Images

Com o título da Supercopa, Zidane se tornou o quarto treinador com mais títulos na história do Real Madrid com seis conquistas (2 UCL, 2 Supercopas da Uefa, 1 Campeonato Espanhol, 1 Mundial de Clubes da Fifa). À frente dele somente Vicente del Bosque com sete títulos, Luis Molowny com oito e Miguel Muñoz com 14 títulos conquistados.

Zizou também igualou outra marca histórica, é o segundo treinador a conquistar a Supercopa em duas temporadas seguidas. Arrigo Sachi, em 1990, foi quem também conquistou a taça de forma consecutiva.