Las Palmas 2017/18: com retorno de Vitolo, amarelos querem ter temporada mais consistente

Pela terceira jornada consecutiva a Espanha terá os amarillos de Gran Canaria disputando a elite do campeonato nacional.

Mais experientes e com elenco cada vez mais encorpado, o Las Palmas quer realizar uma campanha semelhante a da temporada retrasada, quando chegou forte na disputa da Copa do Rei e terminou a Liga no meio da tabela. O exemplo negativo acaba sendo o mais recente, já que o clube brigou durante quase toda a jornada passada para fugir da zona de rebaixamento, terminando a competição na lamentável 14ª colocação.

Pré-temporada produtiva e invicta

O primeiro grande encontro do período preparatório amarillo aconteceu em Portugal, mais precisamente na Ilha da Madeira. Diante do Marítimo, o Las Palmas já pode enfim testar seus novos reforços, tais como os atacantes Jonathan Calleri, ex-São Paulo e West Ham, e Vitolo. Mesmo sendo superior durante toda a partida, a equipe conquistou um modesto empate em 1 a 1. O gol espanhol foi anotado por Tana.

Em seguida, veio um adversário ainda mais complicado: o forte Besiktas da Turquia. Desta vez os comandados de Manuel Márquez desencantaram. Goleada por 4 a 1 no Estádio Municipal de Marbella com grande destaque para Jonathan Viera. Em um dos últimos testes, o Las Palmas encarou o dérbi diante do Tenerife pela sexta edição da Copa Mahou, conquistando o título após um triunfo por 2 a 0. Tentos anotados por Calleri e Viera. Coroando uma pré-temporada que deixou os torcedores amarillos confiantes para o restante da temporada.

Las Palmas fez bonito diante do Besiktas, que irá disputar a Uefa Champions League (Foto: Anadolu Agency/Getty Images)

Excitação com a volta de Vitolo contrasta com uma provável saída de Viera

Mesmo sem os grandes investimentos da temporada passada, o Las Palmas foi uma das equipes espanholas que mais se movimentaram nesta janela de transferências de verão. O setor criativo e ofensivo da equipe foi o mais beneficiado, com a chega de nomes que podem ser importantes para o clube nesta temporada.

O defensor Ximo Navarro e o goleiro Chichizola completam a lista amarilla de contratações

Desembarcaram em Gran Canaria o argentino Jonathan Calleri, artilheiro da Libertadores do ano passado; o meio-campista Vitolo, ex-Sevilla. O jogador foi revelado pelo clube e permanecerá vestindo o manto amarelo do Las Palmas até o fim do ano, emprestado pelo Atlético de Madrid; Hernán Toledo também chega para disputar posição entre os delanteros, vindo da Fiorentina. Araújo é outro centroavante que retorna ao Las Palmas após atuar por empréstimo no AEK Atenas, da Grécia.

Dentre as baixas, destacam-se as saídas de Roque Mesa, que irá atuar na Premier League pelo Swansea; Jesé Rodríguez que retorna ao Paris Saint Germain; e Varas e Motoro, ambos vestirão a camisa do Granada nesta próxima temporada. A luta agora é para manter Lemos (sondado pela Internazionale) e Jonathan Viera, uma das principais peças da equipe que interessa ao Everton.

A aposta tem nome: 'Manolo' Márquez

Para disputar sua terceira temporada na primeira divisão espanhola, o Las Palmas obteve uma baixa importante, e ela não estava dentro das quatro linhas.

No clube desde 2015, quando os amarillos subiram à Liga, 'Quique' Setién deixou o cargo de treinador para assumir o Betis nesta transição de jornadas. Quando se esperava que o clube fosse apostar em um nome mais experiente para a vaga, eis que surge o nome de Manuel Márquez como o mais novo técnico dos Las Palmas. 'Manolo', como é chamado o jovem treinador, iniciou sua modesta carreira em 2003, passando apenas por equipes desconhecidas da Espanha. Na temporada passada, esteve comandando a segunda equipe do Las Palmas, os levando a Segunda Divisão B da Espanha.

'Manolo' foi bem com seu cartão de visitas na pré-temporada (Foto: Jacfotografo - eldorsal.com)

Novidade no banco e elenco mais forte dão um tom promissor a nova jornada amarilla

Para analisar e prever o futuro amarillo para a temporada que se aproxima é necessário antes reforçar um ponto fundamental: Jonathan Viera. A presença do meio-campista no plantel do Las Palmas é determinante para que a equipe alcance seus objetivos. O jogador é um líder dentro do vestiário, referência para os mais jovens e o 'queridinho' da torcida. Caso o mesmo deixe Gran Canaria, por algum tempo Vitolo pode tomar algumas responsabilidades antes ligadas à Viera, mas vale ressaltar que este atleta deixará o clube ao fim de 2017.

Caso Viera permaneça, o que é muito provável, o primeiro semestre tem tudo para dar certo com o jogador realizando uma parceria ao lado de Vitolo. Ofuscado na Inglaterra, Calleri é outro que chega à Espanha com vontade de retomar o bom futebol apresentado principalmente no São Paulo. Seguindo a base quase inteira mantida no setor defensivo e de meio-campo, os torcedores amarillos podem sim, criar boas expectativas!