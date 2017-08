Eibar 2017/18: surpresa na última temporada, clube busca repetir boa campanha

Foto: Editoria de Arte/VAVEL Brasil

Depois de surpreender muitas pessoas com o seu bom desempenho na última edição do campeonato espanhol, o Eibar tenta novamente fazer bonito e conseguir mais uma grande campanha. Com o 10º lugar na temporada passada e chegando até as quartas de finais da Copa do Rei, o clube foi uma das surpresas no campeonato espanhol e conseguiu a melhor marca na sua história.

Apenas na sua terceira participação na elite do futebol espanhol, o Eibar conseguiu a grande façanha de figurar entre os 10 melhores clubes espanhóis, mesmo com o seu elenco modesto. Agora nesta nova temporada, o técnico José Luis Mendilibar conseguiu bons reforços para o elenco e ainda fez um trabalho bastante corrido com muitos jogos no seu calendário de pré-temporada.

Pré-temporada 2017/18

Jogadores realizam seus primeiros treinos para a temporada (Foto: Divulgação/SD Eibar)

O Eibar é mais uma equipe que tem feito uma pré-temporada bastante forte para ajustar o seu time. Aproveitando os grandes reforços no elenco, a equipe fez uma série de muitos jogos para se preparar da melhor maneira possível. O clube se reapresentou de férias no dia 10 de julho e desde então começou os seus treinos para 2017/18.

Com um bom número de jogos amistosos para testar os seus novos jogadores, o técnico conseguiu fazer bom uso da pré-temporada para achar a escalação e esquema tático certo para a sua equipe principal. Podendo testar os seus novos atletas, o técnico Mendilibar conseguiu fazer bom proveito na sua preparação para a temporada 2017/18.

Trabalhando bastante o seu jogo, o técnico do Eibar, José Luis Mendilibar, tem feito grande trabalho com a equipe que, dos oito jogos disputados nessa preparação, venceu cinco e perdeu apenas três. Já na reta final da pré-temporada, o Eibar ainda terá mais duas partidas até estrear no Campeonato Espanhol.

Calendário completo de jogos na pré-temporada:

17 de Julho: Real Unión 1 – 3 Eibar

19 de Julho: Barakaldo 0 – 3 Eibar

22 de Julho: Watford 1 – 0 Eibar

23 de Julho: Leeds United 2 – 4 Eibar

29 de Julho: Alanyaspor 1 – 3 Eibar

30 de Julho: Schalke 04 1 – 0 Eibar

04 de Agosto: Sporting Gijón 3 – 2 Eibar

05 de Agosto: Oviedo 0 – 1 Eibar

11 de Agosto: Osasuna – Eibar

12 de Agosto: Zaragoza – Eibar

Principais transferências

O Eibar teve grandes modificações no seu elenco em relação à temporada passada. Apesar de algumas perdas no seu time, como o zagueiro Florian Lejeune que foi vendido por 10 milhões de euros, a equipe conseguiu repor algumas peças e contratar bons jogadores para tentar fazer mais uma grande temporada.

Com alguns novos jogadores no seu elenco, o Eibar conseguiu reforçar a sua defesa contratando o zagueiro Paulo Oliveira, do Sporting, que chega como principal reforço da equipe. Outro destaque na temporada foi a renovação do meio campo Pere Milla de 24 anos renovou que prolongou o seu contrato com o clube até 2019.

Notícia triste é a situação do goleiro Yoel. Já fazendo parte do elenco desde o ano passado, o goleiro Yoel Rodríguez pertencia ao Valencia e estava emprestado ao Eibar. Agora que o goleiro foi comprado pelo Eibar por 750 mil euros, Yoel teve de passar por uma cirurgia no joelho e será baixa por cerca de seis meses.

Confira a lista com as principais saídas e reforços do clube:

Quem sai:

Florian Lejeune (Zagueiro) – Vendido para o Newcastle por 10 milhões de euros;

Mauro dos Santos (Zagueiro) – Liberado para o Leganés;

Antonio Luna (Lateral) – Liberado para o Levante;

Adrián González (Meio campo) – Liberado para o Málaga;

Pablo Hervías (Atacante) – Emprestado para o Real Valladolid.

Quem chega:

Paulo Oliveira (Zagueiro) – Contratado do Sporting por 3,5 milhões de euros até 2021;

Marko Dmitrovic (Goleiro) – Contratado do Alcorcón por 1 milhão de euros;

Yoel Rodríguez (Goleiro) – Já no Eibar, mas emprestado pelo Valencia, agora o goleiro foi contratado por 750 mil euros;

Iván Alejo (Atacante) – Contratado do Alcorcón por 300 mil euros;

Joan Jordán (Meio campo) – Vindo do Espanyol por 100 mil euros, tem contrato até 2020;

José Angel (Lateral) – Vindo sem custo do Porto, tem contrato até 2020;

Charles Dias Oliveira (Atacante) – Brasileiro de 33 anos, encerrou seu contrato com o Málaga e assinou com o Eibar por uma temporada.

Cheio de moral, Mendilibar mantém bom trabalho no Eibar

Técnico fará a sua terceira temporada no comando do clube (Foto: Divulgação/SD Eibar)

Desde 2015 comandando a equipe espanhola, o técnico José Luis Mendilibar tem feito grande trabalho como treinador do clube e garantiu a sua permanência por pelo menos mais uma temporada no cargo.

A temporada 2017/18 será a terceira de Mendilibar no comando do Eibar. Nas duas temporadas anteriores como treinador da equipe, o técnico conseguiu um 14º lugar em 2015/16 e uma 10ª posição em 2016/17, a melhor colocação da equipe na primeira divisão espanhola. Além disso, na temporada passada o técnico também conseguiu chegar até as quartas de finais da Copa do Rei.

Tentando manter o seu bom desempenho como treinador da equipe, o técnico aposta nos seus reforços e no seu trabalho duro feito nesta pré-temporada para surpreender em mais uma temporada e tentar ficar de novo entre os 10 primeiros do campeonato.

Expectativas da equipe para a temporada

Como já analisado anteriormente, o Eibar tem feito grandes avanços nas suas participações na primeira divisão da Espanha. A La Liga 2017/18 será a quarta participação da equipe na elite do futebol espanhol, aonde tem avançado todo ano nas suas colocações.

Na última temporada, o Eibar conseguiu a 10ª colocação no campeonato, a sua melhor marca na primeira divisão. E agora com seus reforços e a sua pré-temporada com bastante trabalho duro, a equipe acredita que possa figurar novamente entre os 10 melhores clubes da liga.

Somando 54 pontos com 15 vitórias, 9 empates e 14 derrotas na última edição da La Liga, o Eibar foi o 10º colocado. Resultado que poderia ter sido até melhor se não fosse o descuido de perder nas últimas três rodadas da competição, que custou duas posições para a equipe.

Encerrando a sua fase de preparação, o Eibar ainda possui mais dois amistosos até iniciar a temporada oficial. O primeiro compromisso da equipe pelo Campeonato Espanhol será no dia 21 de agosto, aonde enfrenta o Málaga fora de casa. A partida será no Estádio La Rosaleda, às 17h.