Bétis anuncia acerto com meia Ryad Boudebouz, destaque do Montpellier

Foto: Divulgação/Real Bétis

O Real Bétis segue mostrando sua força nessa janela. Nesta quarta-feira (9) o clube verdiblanco oficializou o acerto com o meia argelino Ryad Boudebouz, de 27 anos, que chega do Montpellier, onde foi destaque. Ele assinou por quatro temporadas e exaltou o novo clube na sua chegada, afirmando que é um grande passo para ele evoluir no Bétis.

"É um grande passo chegar a um clube tão emblemático como o Bétis. Conhecia um pouco da história deste clube. Além disso, Aissa Mandi e Jonas Martín já haviam me falado do Real Bétis. Pelo meu estilo de jogo, desde pequeno queria jogar e evoluir no futebol espanhol. Para mim é um grande passo poder evoluir neste clube", afirmou Boudebouz, que ainda explicou por que escolheu este clube, já que tinha outras boas propostas na mão.

"Aissa Mandi havia me dito algumas semanas atrás que o treinador [Quique Setién] poderia estar interessado em mim. Tem um estilo de jogo que me beneficia e eu quero jogar assim desde pequeno. O jogo na La Liga pode dar certo para mim. Isto vai permitir que eu evolua na carreira, demonstrar que posso ajudar a equipe e buscar mais vitórias", finalizou o meia.

Boudebouz assinando seu contrato | Foto: Divulgação/Real Bétis

Conhecido por ser um grande "assistente", além da sua velocidade, o argelino iniciou sua carreira no Sochaux em 2008, onde ficou cinco temporadas, jogando 164 partidas e marcando 24 gols. Em 2013 ele se transferiu para o Bastia, onde ficou até 2015, participando de 66 jogos e marcando oito gols.

Mas o seu grande momento na carreira foi realmente quando ele se transferiu para o Montpellier, sendo o grande destaque da equipe, atuando em 71 partidas e marcando 13 gols. Além disso, Boudebouz, que nasceu na França, era figura garantida nas seleções Sub-17 e Sub-19 dos Allez Les Blues, só que preferiu se naturalizar argelino, por conta das suas raízes. Ele esteve no elenco da Argélia na Copa do Mundo de 2010 com apenas 20 anos e deve estar na Rússia também.