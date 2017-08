Modric desfalca Real Madrid na Supercopa da Espanha por expulsão de três anos atrás

Google Plus

Foto: Robbie Jay Barratt/Getty Images

O Real Madrid tem um grande problema para a partida de ida da Supercopa da Espanha. Há três anos, na Supercopa de 2014, Luka Modric tomou dois cartões amarelos e acabou sendo expulso na decisão contra o Atlético de Madrid, que, naquela ocasião, havia sido campeão espanhol, enquanto os merengues haviam conquistado a Copa do Rei.

No minuto 89 daquela decisão, o meia croata tomou o segundo amarelo e foi expulso. O curioso é que, já que o Real Madrid não joga a Supercopa da Espanha desde aquele ano, mais exatamente o dia 22 de agosto, Modric realmente está suspenso e terá cumprir. Porém, o jogador merengue com certeza será relacionado para o jogo de volta, que acontecerá na próxima quarta-feira (16).

Sem Modric, a expectativa é que, em relação ao time que enfrentou e venceu o Manchester United pela Supercopa da Uefa, Cristiano Ronaldo faça seu primeiro jogo como titular na temporada, formando o trio BBC e com Isco seguindo na equipe titular. A partida de ida da Supercopa será no próximo domingo (13), às 17h, quando os merengues visitam o arquirrival Barcelona no primeiro El Clásico da temporada.