Pesquisa aponta Atlético de Madrid como clube mais eficiente da Europa no âmbito econômico

Dono de altos investimentos nas últimas temporadas, e próximo de inaugurar um dos estádios mais modernos da Europa, o Atlético de Madrid 'conquistou' um prêmio de alta relevância nesta quarta-feira (9).

Segundo dados levantados pelo renomado jornal espanhol Marca, a equipe de Madrid é a mais efetiva em todo o continente quando o quesito tratado é o controle de suas finanças.

Levando em conta o ranking de Uefa, que tem o Real Madrid como líder, o jornal analisou a receita das 20 equipes mais bem posicionadas. A média do valor que entra para as equipes a cada um milhão de euros acabou sendo de 233 pontos, pontuação mais que duplicada pelo Atlético, que alcança os 585.

O ranking da Uefa se baseia em dados referentes as últimas cinco temporadas envolvendo unicamente as competições continentais

O nível alcançado ganha ainda mais notoriedade quando comparados aos dos clubes que mais se aproximam dos colchoneros. O segundo colocado é o Zenit, da Rússia, com 368 pontos. A Juventus de Turim vem logo atrás com 349. Real Madrid e Barcelona são os próximos da lista, mas com pontuações bem abaixo: 244 e 209 respectivamente.

Não é nenhum segredo quem são os grandes responsáveis por esta meta alcançada pelos espanhóis. O 'carro-chefe' como em muitos países são os direitos televisivos, os de transmissão. Na temporada retrasada, por exemplo, entraram nos cofres colchoneros aproximadamente €140 milhões.

Segundo à reportagem do Marca, cerca de €230 milhões entraram nos cofres do Atlético na última temporada. A publicidade (envolvendo patrocínios e ações de marketing do clube) deu à equipe de Madrid €53,2 milhões. Os ingressos comercializados completam a conta com €36 milhões. Lembrando que este fator deve render muito mais ao clube nesta próxima temporada, com a inauguração da nova casa colchonera, o Wanda Metropolitano, que deve ocorrer no próximo mês.

Finalizando sua pré-temporada, o Atlético de Madrid se prepara para sua estreia na Liga, que acontece no próximo dia 19. Os comandados de Diego Simeone encaram o recém ascendido Girona, na casa do adversário que retornou a elite após nove anos de ausência.