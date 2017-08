Valencia 2017/18: clube busca figurar novamente na parte de cima da tabela

Foto: Editoria de Arte/VAVEL Brasil

Tradicional time na Espanha e uma das principais forças do Campeonato Espanhol, o Valencia não vive seus melhores anos. Amargurando apenas a 12ª colocação na La Liga nas últimas duas temporadas que disputou, o Valencia tem passado por situações complicadas no campeonato e chegou até a brigar para não cair em certos períodos na temporada.

Chegando perto de começar a temporada 2017/18, a equipe do Valencia busca mudar a sua imagem e o seu desempenho nas últimas campanhas. Tentando voltar a figurar entre os melhores clubes do campeonato, apesar de algumas perdas importantes a equipe aposta no trabalho do novo técnico Marcelino García Toral para voltar a trazer os bons anos do clube.

Pré-temporada 2017/18

Elenco do Valencia em amistoso contra o Werder Bremen (Foto: Divulgação/Valencia CF)

Os jogadores do Valencia se reapresentaram no início de julho para darem início a sua maratona de treinos e começar a pré-temporada 2017/18. Trabalhando bastante nos treinamentos e se preparando para a temporada com bastantes jogos amistosos para qualificar a equipe, o Valencia conta com o comando do novo técnico Marcelino García Toral, que chegou do Villarreal.

Testando a sua nova equipe que sofreu modificações no elenco, o Valencia tem conseguido bons resultados nos amistosos, mesmo perdendo jogadores importantes da equipe principal. Na preparação de pré-temporada, o clube tem feitos muitos jogos amistosos e tem se saído bem nos resultados. Das cinco partidas disputadas até então, o Valencia venceu quatro e perdeu apenas uma.

Na reta final da sua pré-temporada, o Valencia ainda tem mais uma última partida para disputar, que será contra o clube italiano Atalanta, valendo o Troféu Naranja Estrella Damm. A partida será no Estádio Mestalla, casa do Valencia, encerrando a sua fase de pré-temporada.

Confira o calendário da pré-temporada do Valencia:

11 de Julho: FC Lausanne Sport 0 – 5 Valencia

13 de Julho: Sporting 0 – 3 Valencia

23 de Julho: NY Cosmos 2 – 0 Valencia

25 de Julho: FC Cinciati 0 – 2 Valencia

05 de Agosto: Werder Bremen 1 – 2 Valencia

11 de Agosto: Atalanta BC – Valencia

Principais transferências

Embora tenha feito uma boa pré-temporada, a janela de transferência do Valencia não tem sido muito boa para o clube. Perdendo grandes jogadores importantes como o goleiro Diego Alves, o meio campo Enzo Pérez e o atacante Negredo, o clube teve perdas que farão muita falta.

O principal problema das perdas do Valencia é que o clube não contratou jogadores que possam reforçar o elenco e os atletas perdidos. As principais contratações do clube foram Simone Zaza, o goleiro Neto e o técnico Marcelino Toral.

Abaixo segue a lista das principais transações do Valencia nesta janela:

Quem sai:

Mathew Ryan (Goleiro) – Vendido para o Brighton por 6 milhões de euros;

Enzo Pérez (Meio campo) – Vendido para o River Plate por 5 milhões de euros;

Álvaro Negredo (Atacante) – Vendido para o Besiktas por 2,5 milhões de euros;

Pablo Piatti (Ponta esquerda) – Vendido para o Espanyol por 1,3 milhões de euros;

Yoel Rodríguez (Goleiro) – Vendido para o Eibar por 750 mil euros;

Diego Alves (Goleiro) – Vendido para o Flamengo por 300 mil euros;

Guilherme Siqueira (Lateral) – Fim de empréstimo e retornou ao Atlético de Madrid;

Eliaquim Mangala (Zagueiro) – Fim de empréstimo e retornou ao Manchester City;

Munir El Haddadi (Atacante) – Fim de empréstimo e retornou ao Barcelona.

Quem chega:

Simone Zaza (Atacante) – Contratado da Juventus por 16 milhões de euros;

Neto (Goleiro) – Brasileiro naturalizado italiano, foi contratado da Juventus por 6 milhões de euros;

Fabián Orellana (Ponta direita) – Contratado do Celta de Vigo por 3 milhões de euros;

Nemanja Maksimovic (Meio campo) – Veio do Astana com passe livre para o Valencia.

Técnico Marcelino é a aposta do Valencia na temporada

Recém contratado, Marcelino é a esperança do Valencia em 2017/18 (Foto: Divulgação/Valencia CF)

Uma das grandes sensações na temporada passada, Marcelino García Toral, que estava no comando do Villarreal, foi anunciado como novo treinador do Valencia, chegando com bastante moral pela grande campanha com o submarino amarelo. Com a 5ª colocação no campeonato sob o comando do Villarreal, Marcelino foi uma das revelações da La Liga com o seu trabalho.

Para a temporada 2017/18 o Valencia conseguiu a contratação do treinador que assinou com o novo clube por duas temporadas. O novo comandante de 51 anos é o encarregado de repetir seu bom trabalho da última temporada e fazer o Valencia voltar ao topo do futebol espanhol, quem sabe sonhando com uma vaga na Champions League.

Valencia busca se reerguer após temporadas ruins

Tendo vida bastante difícil nos dois últimos anos no Campeonato Espanhol, o clube aposta na temporada 2017/18 como uma chance de voltar à parte de cima da tabela e recuperar o seu posto de um dos melhores clubes da Espanha.

Porém, as transferências do clube não foram satisfatórias, pelo contrário: o clube perdeu mais peças importantes do que contratou. 12º colocado do campeonato nas últimas duas edições o Valencia vai começar a temporada 2017/18 com um elenco ainda inferior ao último ano, o que é um péssimo sinal para os torcedores.

Em 2016/17 o Valencia ficou na 12º posição na tabela e conseguiu apenas 13 vitórias na competição. O clube conquistou 46 pontos e somou 18 derrotas. Além disto, um dos principais problemas do Valencia foi a sua fraca defesa que sofreu 64 gols, empatando com o Betis como a 6ª pior defesa do campeonato.

A grande aposta do clube é o trabalho do seu novo comandante Marcelino Toral que, como técnico do Villarreal, já mostrou que pode fazer um grande trabalho e brigar pelas primeiras colocações da liga. Fica bastante claro que o técnico terá um caminho difícil no comando do clube, mas pela tradição e fama do Valencia, podem sempre surpreender no campeonato e voltar ao seu nível competitivo.

A primeira apresentação do Valencia no Campeonato Espanhol 2017/18 será no dia 18 de agosto, numa sexta-feira, aonde o clube vai enfrentar o Las Palmas. Estreando no seu estádio, o Valencia vai receber o Las Palmas no Mestalla, em partida que será às 17h15.