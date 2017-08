Alavés 2017/18: de cara nova, Albiazules buscam surpreender mais o mundo do futebol

Google Plus

Surpreendente na última temporada com uma boa campanha, o Alavés chega para 2017/18 na incógnita de como o time vai reagir sem algumas peças e como vai lidar com as competições.

Neste especial feito pela VAVEL Brasil, você vai ver como trabalhou na pré-temporada, como agiu no mercado, além de uma breve análise do trabalho do treinador e uma expectativa para a temporada.

Pré-temporada tem saldo positivo para Albiazules

Com 4 empates, 2 vitórias e 1 derrota, os amistosos antes do início oficial da temporada tiveram um bom saldo pada o Deportivo Alavés.

Os empates foram contra Toulose, Numancia, Levante e Leganés. Já as vitórias contra Mirandés e Logroñés. A única derrota foi para o Tranbzonspor.

Apesar do saldo positivo, os Babazorros se saíram mal contra os adversários mais complicados. Será que o Alavés conseguirá repetir os feitos da última temporada?

Alavés vai as compras mas perde peças importantes

O Alavés foi as compras, inclusive contratou treinador novo para a temporada. As perdas de Kiko Femenía, Theo Hernandez e Deyverson tiveram peso negativo no elenco dos alavezenses. Camarasa foi outro que também deixou o elenco albiazul. Mauricio Pellegrino, treinador, também deixou o clube ao fim da temporada.

Com baixas importantes, a diretoria foi as compras. Bons nomes que chegam são os de Rodrigo Ely e Rubén Sobrino, vindo de Milan e Manchester City respectivamente. O meia Rubén Duarte, ex-Espanyol, e o goleiro Sivera, ex-Valência, são alguns dos reforços que chegam também.

O argentino Luis Zubeldía será o novo treinador da equipe. O argetino terá sua primeira experiência na Europa a frente da equipe de Vitória, cidade espanhola.

Babazorros apostam em argentino para dar sequência ao trabalho de Pellegrino

Luis Zubeldía, argentino natural de Santa Rosa, foi a escolha do departamento futebolístico do Deportivo Alavés para dar sequência ao trabalho de Mauricio Pellegrino.

Zubeldía terá sua primeira experiência profissional na Europa comandando o Alavés. É uma aposta bastante arriscada, tendo em vista que o treinador não trabalho com futebol europeu ainda. O técnico já esteve a frente de times famosos na Argentina, como Lanús e Racing.

A aposta é manter os bons resultados com outro Argentino, já que recentemente o Alavés brigou pela Copa do Rei, sendo vice-campeão, e ficou no meio da tabela na Liga.

Alavés buscará temporada mais consistente para sonhar com algo mais

Os Albiazules fizeram uma temporada 2016/17 surpreendente, sendo finalistas da Copa do Rei e perdendo para o Barcelona na decisão, e fechando o Campeonato Espanhol em 9º lugar, a frente de times tradicionais como Málaga, Valência e Celta.

Apesar de muitas perdas no elenco, há possibilidade de manter o nível e quem sabe sonha com a Uefa Europa League. A chegada de novos jogadores e de um novo treinador podem motivar o elenco a buscar algo mais.

O Alavés, que participou pela primeira vez da La Liga em 16/17, surpreendeu o mundo do futebol, e pode continuar fazendo isso nessa nova temporada de caras novas no clube.