Jogo Barcelona x Real Madrid AO VIVO hoje na Supercopa da Espanha 2017 (0-0)

Olá torcedor que navega pela VAVEL Brasil, acompanhe conosco mais um El Clasico, dessa vez válido pela Supercopa da Espanha. Barcelona x Real Madrid ao vivo duelam no Camp Nou e você curte tudo por aqui.

Já o Barcelona se mexeu menos ainda, como destaques trouxe Semedo para a lateral-direita e Deulofeu para o meio-campo. A principal movimentação do clube - e talvez dos último anos no futebol - foi a saída do brasileiro Neymar para o Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros

As equipes não se movimentaram muito no mercado de transferências, as maiores mudanças ficaram por conta do Real Madrid que, entre outros, contratou Theo Hernández e Dani Ceballos, vendeu Danilo e Morata e emprestou James Rodríguez. A equipe titular não sofrerá muitas alterações

Relembre como foi o último El Clasico pela Supercopa da Espanha:

Da última vez que as equipes se enfrentaram pela Supercopa, foi no segundo jogo da edição de 2012. A partida foi disputada no Santiado Bernabéu e vencida pelos donos da casa por 2 a 1, com gols de Higuaín e Cristiano Ronaldo para o Madrid e Messi para o Barça

Por terem vencido o Campeonato Espanhol, os merengues chegam a Supercopa da Espanha em busca do segundo título da temporada, já que conquistaram também a Supercopa da Uefa, vencendo o Manchester United por 2 a 1

Os catalães conquistaram a vaga nessa decisão por terem sido campeões da Copa do Rei, vencendo o Alavés por 3 a 1. Foi o único título do clube na temporada, que viu o maior rival conquistar a La Liga e a Uefa Champions League e espera evitar que conquiste mais este troféu