Paulinho é oficializado como reforço do Barcelona e recebe apoio de Neymar

Foto: Divulgação/FC Barcelona

O meio-campista Paulinho, ex-Corinthians, Tottenham e Guangzhou Evergrande, é o mais novo jogador do Barcelona. A contratação do brasileiro, de 29 anos, foi oficializada na manhã desta segunda-feira (14), em nota no site do clube. Paulinho fará os exames médicos, assinará contrato junho de 2021 e será apresentado à imprensa na próxima quinta-feira (17).

Paulinho custou € 40 milhões, tornando-se o quarto jogador mais caro da história do Barcelona. Ele só fica atrás de Neymar, Luis Suárez e Zlatan Ibrahimovic.

Após ser anunciado, o craque Neymar, companheiro de Paulinho na Seleção Brasileira, desejou sorte ao volante no Barcelona. "Irmão, todo sucesso do mundo pra você. Espero que você seja muito feliz como eu fui aí. Tamo junto", escreveu o craque do Paris Saint-Germain, em sua conta oficial no Instagram.

Paulinho passou por clubes modestos antes de estourar. Bragantino foi quem o mostrou ao futebol brasileiro. Em 2010 chegou ao Corinthians, onde se destacou. Campeão brasileiro em 2011, da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2012.

Na Libertadores, o jogador foi fundamental na fase de quartas de final. Fez o gol da classificação contra o Vasco da Gama já nos minutos finais. Foram 167 jogos e 34 gols com a camisa do alvinegro paulista.

Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians

Em 2013, logo após voar na Copa das Confederações com a Seleção Brasileira e ser campeão ao lado de Neymar e cia frente à poderosa Espanha no Maracanã, o atleta deu adeus ao Brasil. Paulinho rumou ao Tottenham, que na ocasião desembolsou em torno de € 20 milhões para ter o meia.

Em sua chegada a Londres, o meia foi posto num patamar elevadíssimo e não conseguiu sustentar. Comparações com astros como Steven Gerrard e Yaya Touré prejudicaram o jogador que caiu e teve uma última temporada deplorável pelos Lilywhites.

Após a passagem pelo futebol inglês, em 2015 Paulinho foi para o mundo asiático, onde hoje em dia o dinheiro atrai muitos atletas. O poderoso Guangzhou Evergrande, da China, desembolsou algo próximo de € 14 milhões para tê-lo.

O camisa 8 se viu num ambiente familiar, já que encontrou os brasileiros Elkesson e Ricardo Goulart, além do técnico Felipão, com quem trabalhou em 2013 e 2014 nas Copas das Confederações e do Mundo.

(Foto: Masashi Hara/Getty Images)

Agora, o brasileiro tem o desafio mais importante da carreira. A sequência na Seleção Brasileira comandada por Tite trouxe visibilidade ao meia após as boas atuações. A chegada ao Barcelona faz com que Paulinho tenha o momento mais importante da carreira nas mãos.