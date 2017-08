Piqué revela que soube da decisão de Neymar no casamento de Messi

Google Plus

Neymar foi para o Paris Saint-Germain na última semana de forma oficial, mas de acordo com Gerard Piqué, o camisa 10 da Seleção já pensava no clube parisiense faz tempo.

No dia 30 de julho o camisa 10 do Barça, Lionel Messi, se casou. Na coletiva antes do clássico contra o Real Madrid, Piqué disse que Neymar Jr. já pensava em se integrar ao time de Unay Emery.

"No casamento de Lio (Messi) eu soube. Não sei se o clube sabia. Neymar comentou com vários jogadores no casamento que sairia. Mas creio que não éramos nós que tínhamos que passar isso ao clube. Esse era o dever dele", afirmou o zagueiro.

Piqué falou sobre sua tentativa de segurar Neymar com a foto, mas o brasileiro não gostou muito da atitude do espanhol: "Não me sinto enganado por Neymar. O dia que postei a foto dizendo que ele ficaria, sabia com 100% de certeza que ele iria. Eu fiz para ajudar o clube a segurar um jogador de talento único. Era complicado, mas tentei ajudar meu clube", completou.

Segundo o camisa 3 do Barça, é errado julgar Neymar e ninguém deve fazer isso, já que o atacante brilhou com a camisa blaugrana: "Ele teve suas razões, tanto futebolísticas quanto econômicas. Não devemos julgá-lo. Nos deu muitas alegrias em quatro anos. Se foi por dinheiro, quem não iria?", completou.

O jogador azulgrana falou também sobre o bilionário valor investido pelo PSG em Neymar e crê que o mesmo será superado à medida que os anos se passarem: "O valor pago por Neymar é proporcional ao pago pelo Madrid por Figo. Nós próximos anos veremos contratações superiores à essa, porém com mais renda dos clubes", finalizou.

Piqué entra em campo pelo Barcelona amanhã (13), pelo jogo de ida da final da Supercopa da Espanha, às 17h, no Camp Nou, diante do Real Madrid. A partida de volta acontece na quarta-feira (16), às 18h, no Santiago Bernabéu.