Perto de renovar, Zidane garante foco para vencer todos os títulos possíveis

Foto: Getty Images

O treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, praticamente confirmou na entrevista coletiva antes do duelo contra o Barcelona pela Supercopa da Espanha a extensão de seu contrato com o clube por mais três anos. Agradecendo a diretoria do time e o presidente Florentino Pérez pela confiança em seu trabalho, Zidane destacou a felicidade de permanecer no cargo.

Apesar do otimismo e da maré de títulos que acompanha Zidane desde sua chegada ao comando do time, o francês controlou a euforia e manteve os pés no chão quando perguntado sobre seu futuro no clube: "Estou feliz, mas isso não significa nada. Posso assinar dez ou vinte anos de contrato que sei onde estou e o que tenho que fazer", disse o treinador. "Em um ano posso não estar mais aqui, por isso eu e o Real Madrid nunca vamos discutir".

Zidane também reforçou estar consciente do nível de exigência que seu posto pede, e a necessidade do Real Madrid não deixar escapar pontos e muito menos campeonatos: "Os objetivos sempre são os mesmos enquanto estiver aqui, ganhar todos os jogos e títulos possíveis. Sabemos onde estamos e o magnífico é que desfrutemos deste trabalho", disse.

Desde que assumiu o time, após a rápida demissão de Rafa Benítez com apenas sete meses de trabalho, Zidane conquistou seis títulos com o Real Madrid, sendo duas Champions League, um campeonato espanhol, duas Supercopas da Europa um Mundial de Clubes.

O francês já está na história como o quarto técnico com mais títulos no Madrid, com apenas dois anos de trabalho, e também guiou o Real Madrid à inédita conquista de duas Champions consecutivas em 2015/16 e 2016/17.

Antes de comandar da equipe principal, Zidane realizou uma transição gradual assumindo primeiro o Real Madrid Castilla — time B da filial — e sendo assistente na comissão técnica do Real Madrid de Carlo Ancelotti durante a temporada 2013/14.