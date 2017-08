Valverde lamenta derrota no 'El Clásico' e fala sobre reforços: “Haverá mudanças no grupo”

Valverde na sua primeira partida oficial pelo Barcelona (Foto: Lluis Gene/Getty Images)

O Barcelona recebeu o Real Madrid neste domingo (13) pela partida de ida da Supercopa da Espanha. A partida aconteceu no Camp Nou e a equipe Culé do treinador Valverde perdeu para os Merengues pelo placar de 3 a 1. Após a partida, o técnico lamentou bastante a derrota e também falou sobre a situação da equipe que precisa de reforços ainda nesta janela do mercado europeu.

O novo comandante do Barcelona, Ernesto Valverde, falou sobre a partida contra o Real Madrid e garantiu que a equipe teve bons momentos durante o jogo, mas não se pode vacilar contra o Madrid. Valverde também ressaltou que mesmo perdendo, pôde se tirar coisas boas ao longo do jogo: “Tivemos ocasiões que estávamos mais perto dos gols do que eles, mas contra o Real Madrid não pode se descuidar nunca. A pesar da derrota, há coisas boas da partida deste domingo”, analisou Valverde.

O treinador ainda destacou os descuidos de sofrer dois gols em contra-ataques que foram cruciais no resultado da partida. Apesar da desvantagem de 3 a 1, Valverde se mostra otimista para a partida de volta que será no Bernabéu: “Foi uma partida em que tivemos bons momentos e em duas situações nos pegaram no contra-ataque com dois grandes gols. Ainda falta a partida de volta e, mesmo que agora eles sejam favoritos, temos que aproveitar este segundo jogo”, comentou o treinador.

Além dos comentários do novo técnico sobre a partida, o treinador também teve de falar sobre as contratações do Barcelona, que é um assunto bastante comentado após a saída de Neymar do clube. O técnico garantiu que ainda haverá mudanças no elenco até o final da janela de mercado: “Somos o Barcelona, queremos ter a melhor equipe e temos até o dia 31 de agosto, como os demais. Haverá mudanças no grupo nesse período”, disse o técnico.

Pep segura, diretor geral do Barcelona, também falou sobre a situação da equipe que precisa imediatamente de reforços para suprir a ausência de Neymar e ter opções no banco de reservas: “Seria muito ruim que um resultado determinasse uma situação esportiva. Estamos fazendo as coisas e elas irão se consumar com o passar dos dias”, disse o diretor do Barça.

A partida de volta entre Barcelona e Real Madrid será já na quarta-feira (16), às 18h. As duas equipes vão se enfrentar desta vez em Madrid, no Santiago Bernabéu, onde o Real entra com a vantagem de perder por até 2 a 0 para ficar com o título de campeão da Supercopa.