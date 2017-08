Sevilla vence Basaksehir fora de casa e abre ótima vantagem nos playoffs da UCL

O Sevilla deu um grande passo rumo à fase de grupos da Uefa Champions League 2017/18. Nesta quarta-feira (16), os espanhóis foram até o estádio Fatih Terim e derrotaram o Istanbul Basaksehir por 2 a 1 pelo jogo de ida da fase de playoffs. Escudero e Ben Yedder marcaram para os rojiblancos, enquanto Elia fez o único gol da equipe turca.

O jogo de volta acontecerá na próxima terça-feira (22), às 15h45, no estádio Ramon Sanchez Pizjuan, em Sevilha. Os espanhóis podem perder por até 1 a 0 que garantem a vaga. Turcos precisam vencer por dois gols de diferença.

Agora o foco são os campeonatos nacionais. No sábado (19) o Istanbul Basaksehir visita o Kardemir Karabukspor pela segunda rodada do Campeonato Turco. Também no sábado, às 17h15, o Sevilla estreia no Campeonato Espanhol, quando recebe o Espanyol.

Espanhóis dominam e abrem vantagem

O começo de jogo foi de bastante estudo na Turquia, com as duas equipes não conseguindo chegar muitas com perigo. A primeira chance da partida foram dos donos da casa, quando Emre apareceu de surpresa na frente e finalizou dentro da grande área, mas a bola foi para fora.

Mercado e Elia disputando a bola | Foto: Anadolu Agency/Getty Images

Porém, na primeira chance que teve, os espanhóis não perdoaram, quando, em contra-ataque, Correa observou bem a passagem de Escudero pela esquerda, que avançou e finalizou cruzado, rasante, sem chance alguma para Volkan: 1 a 0 Sevilla.

Nos últimos 15 minutos da primeira etapa, os espanhóis começaram a dominar e chegar com relativa facilidade à frente, tanto que teve algumas oportunidades em sequência. A primeira foi com Banega, que, após bela troca de passes, recebeu passe de Escudero e finalizou de primeira, para boa defesa de Volkan. Depois foi a vez de Montoya fazer jogada pela direita e cruzar para Ben Yedder, que desviou e a bola passou perto do gol. Após 45 minutos, vitória bem justa dos rojiblancos no Fatih Terim.

Turcos empatam, mas Ben Yedder garante triunfo e ótima vantagem para os rojiblancos

Por estar atrás no placar, os donos da casa voltaram melhores para a segunda etapa, chegando com bem mais intensidade, tanto que a primeira grande chance dos 45 minutos finais foi do Basaksehir, quando Adebayor completou cruzamento da direita, na marca do pênalti, e obrigou Sergio Rico a fazer uma grande defesa para salvar os visitantes.

Só que aos 19', o Sevilla não conseguiu se safar, quando Mahmut ficou com a bola no meio, deu lindo passe em profundidade para Elia, que avançou, invadiu a área, finalizou rasteiro, com força, aproveitou o gramado molhado em Istanbul e a bola passou por debaixo das pernas de Sergio Rico. Tudo igual na Turquia: 1 a 1.

Após o gol, os visitantes voltaram a, de certo modo, tomar conta das ações do jogo e imprimir um maior volume de jogo. E na primeira bela jogada trabalhada, o Sevilla passou a frente mais uma vez, quando Jesús Navas, que havia acabado de entrar, recebeu passe na direita, cruzou rasteiro e Ben Yedder, na primeira trave, apareceu para completar de letra e garantir a vitória e ótima vantagem para os espanhóis: 2 a 1 Sevilla.