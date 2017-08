Asensio marca outro golaço, Real Madrid vence Barça pela segunda vez e conquista Supercopa

Duas decisões e dois títulos. A temporada do Real Madrid não poderia ter começado melhor. Nesta quarta-feira (20), os merengues receberam e venceram o arquirrival Barcelona mais uma vez, desta vez pelo jogo de volta da Supercopa da Espanha, por 2 a 0. Asensio, com mais um golaço, e Benzema marcaram os gols do triunfo. É o primeiro título de Supercopa da Espanha do Real Madrid desde 2012.

Com o fim da Supercopa, as atenções se tornam para o próximo domingo (20). Às 17h15, os merengues iniciam a busca pelo bicampeonato diante do Deportivo La Coruña, fora de casa. Um pouco mais cedo, às 15h15, o Barcelona recebe o Real Bétis.

Com direito a golaço de Asensio, merengues dominam e abrem 2 a 0

Esperava-se muita coisa de alguns jogadores merengues para a partida, mas, mais especificamente, um deles: Marco Asensio. E a sensação do momento já mostrou para que veio com menos de cinco minutos de partida, quando o camisa 20 merengue recebeu na entrada da área e acertou um chute espetacular, com muito efeito, marcando um golaço e colocando os donos da casa na frente: 1 a 0 Real Madrid.

Garoto segue voando | Foto: Gabriel Bouys/Getty Images

A superioridade merengue seguiu gigantesca no Santiago Bernabéu, com os catalães totalmente perdidos em todos os sentidos. Quase que os merengues marcaram na segunda ótima chance que tiveram, quando Lucas Vázquez recebeu grande passe na área e finalizou de canhota na trave de Ter Stegen. Messi e Suárez estavam completamente apagados e não criavam absolutamente nada.

E esse dominío completo surgiu efeito mais uma vez no final do primeiro tempo, quando Marcelo recebeu na esquerda, foi até o fundo e cruzou para Benzema, que aproveitou falta de atenção de Umtiti, antecipou o zagueiro e finalizou de canhota, bonito, marcando mais um bonito gol e deixando tudo ainda mais tranquilo para os blancos ao fim do primeiro tempo: 2 a 0 Real Madrid.

Foto: Gabriel Bouys/Getty Images

Jogo mais aberto, mas com nenhum gol; título confirmado para os merengues

Acomodado, de certo modo, na partida, o Real Madrid acabou dando mais espaços para o Barcelona no segundo tempo, que, mesmo com a situação mais que complicada, foi atrás de, pelo menos, diminuir ou empatar, tanto que a primeira chance da equipe não só no segundo tempo, mas na partida, veio logo cedo, quando Messi recebeu na área e mandou no travessão.

Poucos minutos depois, quase que os merengues marcaram mais um com, quando Benzema, que fez grande partida, recebeu na esquerda, no mano a mano, passou por Mascherano e finalizou de canhota para ótima defesa de Ter Stegen. Como dito, o jogo era bem aberto na segunda etapa em Madri.

Foto: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Só que o grande lance da segunda etapa mostrou que o dia não era do Barcelona. A primeira chance foi com Sergi Roberto, que saiu cara a cara com Navas, mas o goleiro costarriquenho defendeu. Na sequência do lance, Messi arriscou de fora da área e o arqueiro merengue fez mais uma bela defesa. No rebote, Suárez tentou de cabeça, de peixinho, e a bola foi no pé da trave. Lance inacreditável que encerrou as chances do Barça e confirmou o título merengue.