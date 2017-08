Um título para cada derrota: o excelente e invejável trabalho de Zidane à frente do Real Madrid

Foto: Getty Images

Que o melhor time do planeta hoje é o Real Madrid isso ninguém discorda. Com um futebol coletivo de encher os olhos e um elenco de fazer inveja para outros grandes clubes do mundo, os merengues estão passando por cima de todos os rivais e colecionando título atrás de título. Só que além dos grandes jogadores que possui no seu vasto plantel, há uma pessoa responsável por elevar ainda mais o patamar do clube espanhol: Zinedine Zidane.

O trabalho do francês é simplesmente surreal, admirável e muito além de apenas números, que são o verdadeiro destaque, como pode ser observado na tabela abaixo.

Jogos Vitórias Empates Derrotas Títulos 90 69 14 7 7

Sim, você não observou errado na tabela. Zidane tem o mesmo número de derrotas e títulos à frente do Real Madrid, uma marca simplesmente invejável. As sete derrotas do Madrid sob comando do francês foram para Atlético de Madrid (2x), Barcelona, Valencia, Sevilla, Celta de Vigo e Wolfsburg.

Títulos de Zidane como treinador merengue: Uefa Champions League (2015/16 e 2016/17), La Liga (2016/17), Supercopa da Europa (2016 e 2017), Supercopa da Espanha (2017) e Mundial de Clubes (2016)

Além disso, Zidane igualou o grande Vicente Del Bosque, ex-treinador do Real Madrid e seleção espanhola, como o terceiro treinador com mais títulos, chegando a sete conquistas. Eles só ficam atrás de Luis Molowny, com oito, e do fantástico Miguel Muñoz, treinador da geração de ouro merengue, que tem 14 títulos. Vale lembrar que o francês está no cargo de treinador do Madrid há apenas um ano e meio. Impressionante.

Mas, como dito, o trabalho de Zizou vai muito além dos números. A forma como ele formatou o elenco, rotacionando e dando espaço para todos, é algo admirável de se ver num time como o Real Madrid. Além de grande técnico, ele mostrou ser um grande professor, tendo o elenco inteiro em suas mãos e tirando o máximo de cada um, seja dos mais experientes, como Marcelo, que teve uma melhora ainda maior no seu jogo, seja nos mais novos, como Asensio, que se tornou uma das grandes estrelas do time.

Se antes, principalmente após o título da sua primeira UCL como treinador merengue, haviam dúvidas se Zidane realmente era um grande técnico e que aquilo não foi apenas pelo acaso, acho que agora não existem mais. O Real Madrid de Zinedine Zidane é compacto, inteligente, taticamente impecável e muito, mas muito bem treinado, com um coletivo que nenhuma equipe no mundo possui. Se a equipe continuará nessa pegada durante a temporada, ninguém sabe, mas a equipe merengue é favorita a todos os títulos da temporada.