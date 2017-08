Depois de nove anos, Real Madrid volta a ter mais posse de bola que Barcelona no 'El Clásico'

Foto: Fotopress/Getty Images

Uma das principais características do Barcelona nos últimos anos, a posse de bola do clube catalão sempre foi um dos pontos que o Real Madrid não conseguia superar. Sem terminar uma partida com mais posse de bola que os culés desde 2008, nesta quarta-feira (16) o time merengue voltou a passar mais tempo com a bola do que o seu rival.

+ Asensio marca outro golaço, Real Madrid vence Barça pela segunda vez e conquista Supercopa

O dia 7 de maio de 2008 foi a última vez em que o Real Madrid havia terminado uma partida contra o Barça com mais posse de bola que a equipe catalã. No ‘El Clásico’ de 2008, o clube de Madri terminou a partida naquela ocasião com 54,25% da posse de bola, superando os 45,75% do Barcelona. Partida esta em que o Real Madrid goleou o Barcelona por 4 a 1, no Santiago Bernabeu.

Depois desta partida em maio de 2008, o Barcelona comandado por Pep Guardiola nunca mais havia terminado um jogo com menos posse que os merengues. Mesmo depois de Guardiola, a filosofia do clube se manteve com Tito Vilanova, Tata Martino e Luis Enrique.

Agora, com a chegada de Ernesto Valverde, a equipe Culé teve sua segunda partida sob o comando do novo treinador e acabou encerrando seu tabu de terminar a partida com mais posse de bola que o Madrid.

+ Um título para cada derrota: o excelente e invejável trabalho de Zidane à frente do Real Madrid

Nesta partida de volta as Supercopa da Espanha, jogando no Santiago Bernabeu, os madridistas voltaram a superar a hegemonia de posse de bola do Barça. Tendo 52% a 48% da posse a seu favor, o Real Madrid voltou a superar o Barça neste quesito.

Além de superar o Barcelona na posse de bola, o Real Madrid de Zidane deu uma aula de futebol para os blaugranas nas duas partidas da decisão da Supercopa. Com grande superioridade em campo, o Real Madrid venceu o primeiro jogo por 3 a 1 e, nesta quarta-feira, voltou a derrotar o rival, por 2 a 0, conquistando o troféu do torneio com um placar agregado de 5 a 1.