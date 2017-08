Valverde lamenta derrota na Supercopa, mas ressalta: “Temos que focar em recuperar o ânimo”

(Foto: Gabriel Bouys/Getty Images)

Depois de ser novamente derrota pelo Real Madrid na Supercopa da Espanha, desta vez por 2 a 0, o Barcelona perdeu o título para o seu maior rival. Na sua segunda partida comandando a equipe culé, Ernesto Valverde não conseguiu a sua primeira vitória pela nova equipe. Após a partida, o novo técnico lamentou a derrota, mas destacou que a temporada é longa e recém começou.

Sobre a partida, o técnico elogiou o Real Madrid pela pressão feita no início da partida, que resultou no 1 a 0 precoce da equipe merengue. Valverde também avaliou que a sua equipe teve bons momentos na partida: “É verdade que eles começaram melhor. Nosso começo e nosso final não foram muito bons. Eles tiveram um ponto de energia a mais que nós na pressão e nos penalizaram nas perdas de bola”, disse.

O treinador culé também lamentou por não conquistar o título da Supercopa, o primeiro da temporada. Valverde ainda destacou que o agora o foco é recuperar o ânimo da equipe para seguir na temporada: “Esse é um título que todos queremos ganhar e por isso lhes parabenizamos, mas nós temos que focar em recuperar o ânimo e seguir em frente. No futebol, as dificuldades sempre chegam. Por isso, temos que nos recuperar da derrota”, comentou Valverde.

Ainda sobre a partida, Valverde afirmou que ganhar faz falta e a leitura de jogo é importante. O Real Madrid soube fazer isso e o técnico blaugrana reconheceu a superioridade dos adversários, parabenizando a equipe rival pela vitória: “O que faz falta é ganhar. A leitura sempre é feita em função da vitória. Não temos nenhum problema em reconhecer os méritos do rival. Ganhou o título, jogou melhor em alguns momentos, sobretudo na segunda partida, mas o ano é longo”, destacou o treinador.

Encerrando a sua entrevista, Valverde ressaltou que agora se deve focar em corrigir todos os erros e principalmente o ânimo da equipe. O técnico disse que o importante é começar vencendo na La Liga (domingo) e afirmou que a temporada é longa: “Temos que nos recuperar a partir de todos os pontos de vista, mas sobretudo o do ânimo. Somos uma boa equipe e temos que encontrar mecanismos que nos façam ganhar. Nos interessa começar ganhando, bem a temporada e saber que o ano é longo”, finalizou o treinador.

O Barcelona estreia no Campeonato Espanhol no próximo domingo (20), às 15h15, aonde enfrenta o Real Betis pela primeira rodada da competição. O Barça de Valverde vai estrear em casa, no Camp Nou, buscando a primeira vitória do clube com o seu novo comandante.