Após Gabriel Paulista, Valencia acerta com zagueiro colombiano Jeison Murillo, ex-Inter

Foto: Divulgação/Valencia CF

O Valencia segue reforçando seu setor defensivo na atual janela. Após oficializar o brasileiro Gabriel Paulista, os morcegos anunciaram na tarde desta sexta-feira (18) o acerto com o zagueiro Jeison Murillo, que chega emprestado pela Internazionale por duas temporadas com opção de compra pela equipe ché. Ele deve ser apresentado neste sábado (19) junto de Gabriel Paulista.

Oriundo da base do Deportivo Cali, Murillo, 25, foi muito cedo para a Europa. Com 18 anos, o defensor foi vendido para a Udinese, onde não jogou, pois passou uma temporada cedido ao time B do Granada. Após ser destaque, ele foi contratado de vez pela equipe espanhola, onde ficou entre 2011 e 2015, sendo emprestado duas vezes, uma para o Cádiz e Las Palmas.

O colombiano começou a virar uma peça fundamental nas temporadas 2013/14 e 2014/15, quando começou a virar um jogador muito importante na defesa dos nazaríes, tanto que fez 51 partidas, marcando um gol, e um dos principais destaques defensivos do Campeonato Espanhol 2014/15, evitando o rebaixamento da sua equipe.

Após ir muito bem, ele foi vendido para a Internazionale na temporada 2015/16, sendo visto como o futuro da defesa nerazurri. A passagem de Murillo, mesmo com algumas falhas, foi ok pela Itália, onde o zagueiro disputou 61 partidas e marcou um gol, sendo titular muitas e muitas vezes pela equipe da capital italiana.

Murillo é a sétima contratação em definitivo dos morcegos na temporada. Além dele, o goleiro brasileiro Neto, o zagueiro Gabriel Paulista, o meia Nemanja Maksimovic, os atacantes Simone Zaza e Fabian Orellana e o técnico Marcelino García Toral já foram contratados. Espera-se que a próxima contratação do clube seja o volante Geoffrey Kondogbia, também da Inter.