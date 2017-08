Atlético de Madrid supera expulsão de Griezmann e arranca empate com Girona

INCIDENCIAS: Partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18, realizada no Montilivi, em Girona, na Espanha

A temporada europeia já havia dado início em outros países, porém na Espanha teve o pontapé inicial na sexta-feira (18). Neste sábado (19), o estreante Girona recebeu o todo poderoso Atlético de Madrid pela 1ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18 no Montilivi, na Catalunha, e ficou no empate em 2 a 2. Os gols foram de Stuani, ambos durante o primeiro tempo; Ángel Correa e Gimenez descontaram.

Iniciando bem no nacional, os catalães somam um ponto e ficam na 4ª posição, atrás de Levante e Valencia, por ter menor pontuação somada na tabela. Os Colchoneros, por outro lado, ficam na mesma colocação e dividem a posição com seu adversário, já que também está com um ponto ganho.

Os times voltam a jogar, na 2ª rodada do Espanhol, no próximo sábado (26). Os catalães seguirão atuando no Montilivi ao receber o Málaga, às 15h15 (de Brasília), enquanto que os madrilenhos vão jogar com o Las Palmas novamente longe de seus domínios, no Gran Canaria, nas Ilhas Canárias às 17h15 (de Brasília).

Stuani brilha e deixa Girona em vantagem

A partida começou bastante equilibrada, mas com os donos da casa no ataque para mostrar serviço diante da torcida na estreia na elite. Com o poder ofensivo mais intenso, o Girona teve sua primeira chance para sair em vantagem, quando Benítez recebeu de Borja García e chutou a bola próxima à trave.

Depois, contudo, os catalães demonstraram mais qualidade e saíram à frente no marcador. Granell cruzou no meio da pequena área e Stuani apareceu bem entre a marcação adversária e cabeceou com perfeição, fazendo a festa do público presente ao Montilivi na primeira partida do time na primeira divisão.

Uruguaio Stuani marca duas vezes no primeiro tempo e deixa Girona em vantagem (Foto: Divulgação/Girona)

Sem dar tempo dos Colchoneros descansarem do gol sofrido, a equipe anfitriã voltou a fazer seus torcedores felizes nas arquibancadas. Após falta cobrada dentro da área, o centroavante uruguaio apresentou boa postura no miolo da zaga rival e cabeceou tirando do alcance de Oblak, ampliando o resultado.

Do meio para o fim do primeiro tempo, ambos fizeram uma partida de maior equilíbrio, com possibilidade para os dois lados, mas sem mexer no marcador. Nos minutos finais, Portu recebeu do autor dos tentos e soltou o pé para boa defesa do arqueiro madrilenho, que interveio e a superioridade foi mantida.

Griezmann é expulso, mas Atléti acha empate

Na etapa final, os times voltaram com a mesma escalação e postura foi diferente, pois os visitantes foram para cima e tiveram a oportunidade de diminuir a desvantagem. Griezmann recebeu bom passe dentro da área e mandou uma bomba de pé esquerdo, porém direto para fora e falhou no arremate.

O que parecia estar complicado para os madrilenhos, agravou quando o relógio marcou 22 minutos. O atacante francês simulou um pênalti e recebeu dois cartões amarelos, sendo expulso de campo e deixou sua equipe com um a menos, o que poderia diminuir os ímpetos ofensivos no embate.

Griezmann é expulso, mas Atlético acha empate fora de casa com Girona (Foto: Ángel Gutiérrez/Atlético de Madrid)

A expulsão do centroavante, entretanto, não atrapalhou o time dentro quatro linhas, já que foram ainda mais determinados para buscar ficar igualados no marcador. Lucas Hernández deu um passe na entrada da área e Correa emendou uma bomba, acertando o ângulo e sem deixar o goleiro ter possibilidade de defender.

Já nos últimos instantes, conseguiu um novo fôlego e evitou o revés na partida de abertura do certame nacional. Koke levantou com perfeição e Gimenez apareceu no meio da pequena área, cabeceando no fundo do barbante e dando números finais ao duelo, frustrando a torcida dos catalães.