Em jogo movimentado e com virada no fim, Real Sociedad bate Celta fora de casa

Um jogo bastante movimentado, com muitos gols e emoção até o fim. Pela rodada inicial do Campeonato Espanhol, Celta de Vigo e Real Sociedad entraram em campo no começo da tarde deste sábado (19), no Estádio Balaídos. E, nos últimos minutos, os bascos conseguiram suada vitória por 3 a 2. Maxi Gómez marcou os dois gols do time galego, enquanto Oyarzabal, Juanmi e Willian José garantiram o trunfo da equipe visitante.

Os times voltam a entrar em campo na próxima sexta-feira (25). A Real Sociedad encara o Villarreal às 15h15 em Anoeta, enquanto um pouco mais tarde, às 17 horas, o Celta de Vigo mede forças contra o Real Betis, no Estádio Benito Villamarín.

O primeiro tempo foi bastante movimentado e aberto, com chances de gol para as duas equipes. Assustaram, mas demoraram a abrir o marcador. Aos 22 minutos, Maxi Gómez recebe cruzamento e chutou forte para fazer a festa da torcida em Balaídos. Aos 33, porém, uma falha da defesa galega cometeu falha bisonha, Oyarzabal recebeu na entrada da área e encheu o pé para igualar o placar.

Além das alterações realizadas pelos dois treinadores e de alguns cartões amarelos dados pela arbitragem, os gols foram os destaques da etapa complementar. Logo aos cinco minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio, Maxi Gómez ficou com a sobra dentro da área e recolocou o Celta de Vigo na frente do placar com seu segundo tento assinalado.

O jogo ficou intenso e longe de ser definido com antecedência. Na reta final, a Real Sociedad pressionou e conseguiu a virada com muito esforço. Aos 35 minutos, Willian José começou a ser importante personagem em favor dos bascos com precisa assistência para Juanmi, que finalizou no canto direito, sem defesa para Sergio Álvarez. Aos 42, Jonny puxou a camisa do atacante dentro da área e a arbitragem assinalou penalidade máxima. Na cobrança, Willian José chutou a bola de um lado, o goleiro caiu para o outro, e a equipe visitante garantiu a importante vitória na rodada inicial da Liga.