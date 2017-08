Deportivo x Real Madrid AO VIVO hoje na La Liga 2017

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora o tempo real da partida entre Deportivo La Coruña x Real Madrid, válido pela 1ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18. A bola rola às 17h15 (de Brasília), no estádio Riazor. Siga com a VAVEL Brasil!

FIQUE DE OLHO: Com o desfalque de Cristiano Ronaldo que é a principal estrela do elenco, e apesar do bom momento de Casemiro, Kroos, Modric e Isco, o jovem meia Asensio tem feito boas atuações e foi o destaque do Real Madrid na Supercopa da Espanha. Vale a pena ficar de olho.

FIQUE DE OLHO: O meia Ádrian, contratado do Atlético de Madrid e com passagem pelo Villarreal, chegou como o principal destaque do La Coruña para a temporada.

O Real Madrid não poderá contar com Cristiano Ronaldo, suspenso por cinco jogos após ser expulso na final da Supercopa da Espanha. O português levou quatro jogos de punição por ter empurrado o árbitro depois de levar o cartão vermelho.

Desde 2009 que o Real Madrid não sabe o que é perder na primeira rodada do Campeonato Espanhol, quando foi derrotado justamente pelo Deportivo La Coruña. Desde então foram oito jogos, cinco vitórias e três empates.

O Real Madrid não sabe o que é perder para o Deportivo La Corunã há 14 jogos, tendo conquistado 13 vitórias e apenas um empate nesta sequência.

Após conquistar a Supercopa da Europa e da Espanha ao bater Manchester United e Barcelona, respectivamente, o atual campeão espanhol, o Real Madrid, inicia a busca pelo bicampeonato e o 34ª título da liga nacional.