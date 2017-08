Atual campeão, Real Madrid estreia com vitória sobre Deportivo fora de casa

INCIDENCIAS: partida válida pela primeira rodada do campeonato espanhol 2017/18, realizada no estádio Riazor, em la Coruña

O atual campeão não teve problemas na estreia do Campeonato Espanhol 2017/18. Neste domingo (20), o Real Madrid visitou e venceu o Deportivo La Coruña por 3 a 0, com gols de Gareth Bale, Casemiro e Toni Kroos. Merengues somam seus primeiros três pontos na competição.

O Depor tentará se recuperar desse péssimo início no próximo sábado (26), quando visita o Levante, às 15h15. No domingo (27), os merengues querem seguir nessa pegada, quando têm um clássico contra o Valencia, às 17h15, no Santiago Bernabéu.

Bale e Casemiro abrem vantagem para o Madrid

Quem pensava que o início de jogo seria todo a favor dos atuais campeões, errou. Os donos da casa começaram bem melhor, chegando muito bem em duas ocasiões seguidas, ambas com Andone. Na primeira, o centroavante foi lançado, ganhou de Nacho no corpo e finalizou cruzado, mas Navas defendeu. No lance seguinte, mais uma vez ele foi acionado, dessa vez nas costas de Sergio Ramos, saiu cara a cara com Navas, finalizou, mas o goleiro costarriquenho prevaleceu mais uma vez.

Pode parecer clichê, mas quem não faz, leva. Na primeira oportunidade que teve, os merengues marcaram, quando Modric recebeu na entrada da área, finalizou, Rubén deu rebote e Benzema tentou na pequena área, só que a bola escapou, mas para Gareth Bale, que mandou para o gol totalmente vazio e abriu o placar no Riazor: 1 a 0 Real Madrid.

E os visitantes se animaram após abrirem o placar, pois poucos minutos depois, a dupla brasileira merengue tratou de deixar tudo mais tranquilo, quando Marcelo recebeu na esquerda, cruzou rasteiro e Casemiro, que vive uma fase de "artilheiro", apareceu de surpresa na pequena área para completar e ampliar a vantagem blanca: 2 a 0 Real Madrid. Depois disso, mais nada de interessante aconteceu numa primeira etapa morna em sua boa parte.

Casemiro e Bale marcaram os gols merengues na primeira etapa | Foto: Octavio Passos/Getty Images

Navas pega pênalti e Kroos fecha conta com belo gol; Sergio Ramos é expulso no fim

O segundo tempo começou, de certa forma, de maneira bem morna, com o Madrid cadenciando bem a partida, enquanto o La Coruña se defendia, mas não conseguia sair. Porém, na primeira boa chance, os merengues voltaram a marcar e em grande estilo, quando Benzema deu ótimo passe para Isco, que mandou para Bale, que dominou na área, fez boa jogada individual e rolou para Kroos finalizar de primeira, de chapa, no seu estilo, e ampliar a vantagem: 3 a 0 Real Madrid.

Foto: Miguel Riopa/AFP/Getty Images

Sem ter nada a perder, o Depor se lançou até de forma desorganizada ao ataque, buscando, pelo menos, diminuir o placar. E quase que um brasileiro conseguiu isso, quando o volante Guilherme recebeu na entrada da área, fez jogada individual, invadiu a área pela direita, soltou uma bomba e a bola foi no travessão de Keylor Navas.

E quando o jogo se encaminhava seu fim, Carvajal acabou cometendo pênalti em Bruno Gama, que havia entrado na segunda etapa. Florian Andone, melhor jogador do Depor na partida, foi para a bola e finalizou para belíssima defesa de Navas, que foi buscar no cantinho. No final do jogo, ainda deu tempo de Sergio Ramos tomar o segundo amarelo e ser expulso, mas que não prejudicou a vitória tranquila dos merengues.