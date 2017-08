Espanha vence França de virada e conquista Europeu Sub-19 feminino

Na grande final do Campeonato Europeu de Futebol Feminino, realizado na Irlanda do Norte, a seleção da Espanha venceu de virada a França pelo placar de 3 a 2. A conquista foi a segunda da história das espanholas, que haviam conseguido o trofeu pela última vez em 2004, enquanto as francesas vinham em busca de seu quinto título, o segundo de forma consecutivo. O torneio foi classificatório para a Copa do Mundo Feminina sub-20 de 2018, que será realizada na França que um ano depois será sede do mundial principal da categoria.

Jogo equilibrado e Guijarro decidindo para a Espanha

A França chegou credenciada a final após uma primeira fase tranquila, com duas vitórias e uma derrota, tendo derrotado a Alemanha na semifinal, já Espanha chegou as semifinais também de forma semelhante, com duas vitórias e uma derrota na primeira fase, tendo eliminado a Holanda na fase semifinal. Logo nos primeiros minutos da final jogada no Windsor Park em Belfast, Bourdieu abriu o placar logo aos quatro minutos do primeiro tempo, após cruzamento de Laurent. Ainda na primeira etapa, Patricia Guijarro empatou, aproveitando escanteio cobrado por Férnandez.

Na segunda etapa, ambas as equipes voltaram dispostas a decidir no tempo normal, evitando a disputa por penalidades máximas, já adotando o formato ABBA, como na final da Supercopa da Inglaterra. Aos 26, Emelyne Laurent que havia dado a assistência para o primeiro gol e havia acertado um belo chute na trave defendida por Noelia Ramos, marcou aproveitando contra ataque, colocando novamente a Espanha em vantagem. Porém, aos 40 minutos, explorando novamente a joga aérea, Menayo cruzou e Egurola empatou para a Espanha, cinco minutos depois, Guijarro, também em jogada de bola aérea de Menayo marcou o gol da virada e que garantiu o título espanhol.

Holanda, Espanha, Alemanha e Inglaterra garantidas no mundial sub-20

Além da já credenciada seleção francesa, anfitriã do torneio, as semifinalistas Holanda e Alemanha garantiram qualificação para o mundial feminino sub-20 do ano que vem. Será a estreia das holandesas em mundiais da categoria, visto que o país tem crescido na modalidade, após sediar a Eurocopa Feminina 2017, onde conquistaram seu primeiro título ao vencer a Dinamarca.

Como a França foi semifinalista, um playoff entre os dois melhores terceiros colocados dos grupos definiu o último classificado pela UEFA para o torneio. A Inglaterra venceu sem dificuldades a Escócia pelo placar de 2 a 0 e garantiu qualificação para a Copa do Mundo sub-20 Feminina.