Valverde diz que triunfo do Barcelona serviu para 'recuperar as energias positivas'

Começando com o pé direito na temporada 2017/18 do Campeonato Espanhol, o Barcelona estreou na competição com alguns desfalques e ainda sim conseguiu a vitória em casa contra o Betis, vencendo por 2 a 0. Foi a primeira vitória da equipe na temporada e a primeira de Ernesto Valverde como técnico culé. Após a partida, o treinador falou sobre o jogo e também citou o atentado em Barcelona.

Para o técnico catalão, a vitória teve grande importância para restaurar as energias da equipe após a perda da Supercopa da Espanha para o Real Madrid. O treinador também comemorou a vitória mesmo com alguns desfalques.

“Esta vitória foi importante para podermos recuperar as energias positivas depois de um resultado ruim, sobre tudo recuperar o nível da equipe mesmo com alguns desfalques importantes”, disse Valverde.

O treinador também elogiou a equipe que, segundo ele, criou boas oportunidades de gol no primeiro tempo, mas também destacou a queda de ritmo na segunda etapa, onde a equipe teve menos chances e não balançou as redes.

“A equipe esteve bem em estado de solidariedade em campo em muitos aspectos. No início nos custou muito, mas depois fomos gerando ocasiões de gol. O ritmo da partida diminuiu um pouco na segunda etapa”, comentou o treinador.

O técnico barcelonista também disse que não pretende mudar a frequência do sistema da sua equipe, assim como o estilo de jogo que a equipe sempre teve. O treinador ressaltou que o mais importante é a equipe estar sempre junto tanto no ataque como na defesa.

“Não vou mudar a frequência do sistema, ainda que o nosso estilo de jogo não mude. O mais importante é que a equipe não se separe e fiquemos juntos no ataque e na defesa”, destacou Valverde sobre a postura da equipe.

Outro assunto comentado na coletiva de Valverde, foi sobre a posição de Messi na partida. Com a ausência de Suárez, Messi jogou centralizado como um falso 9, igual como jogava com Guardiola.

“É uma oportunidade que temos de ter Messi nesta posição, já que ele gosta de jogar assim e também gosta de ter possibilidades de aproveitar este espaço solto pelo meio”, declarou o técnico.

Encerrando a sua entrevista, Valverde disse que a equipe deve manter a postura que teve na partida de hoje e seguir desta forma na temporada. O treinador também falou da importância da vitória para homenagear as vítimas atentado que teve em Barcelona.

“Devemos continuar adiante com a sensação de normalidade. Queríamos ganhar a partida em homenagem a todas as vítimas do atentado em Barcelona nestes últimos dias”, finalizou o comandante.

O Barcelona volta aos gramados só na semana que vem, entrando em campo no sábado (26), para enfrentar o Alavés pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. A partida será na casa do Alavés, no Estádio Mendizorroza, às 13h15. Será a última partida antes da parada para a data Fifa.