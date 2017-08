Valencia encaminha empréstimo do português Gonçalo Guedes, encostado no PSG

Foto: Aurelien Meunier/Getty Images

Em entrevista ao portal valenciano Plaza Deportiva, nesta segunda-feira (21), o presidente do Valência, Anil Murthy, confirmou a contratação do atacante português Gonçalo Guedes. O jogador de 20 anos chega por empréstimo junto ao Paris Saint-Germain. O mandatário do clube espanhol foi pessoalmente à Paris para fechar o negócio.

Ainda de acordo com a publicação, o empecilho para a transferência era o treinador do PSG, Unai Emery, que contava com o atleta para a temporada. Mas a presença dos dirigentes espanhóis no Parc des Princes, no último domingo, selou o acordo. Nesta temporada Guedes atuou poucos minutos na Supertaça da França e na primeira rodada do Campeonato Francês.

Natural de Benavente, em Portugal, Gonçalo Guedes assinou contrato com Paris Saint-Germain em janeiro deste ano, até 2021. Na negociação, o PSG pagou 30 milhões de euros pelo jogador, sendo a décima transação mais cara na história do futebol português.

O atacante cumpriu toda a sua formação no Benfica, clube no qual estreou na equipe principal na temporada 2014/15, com Jorge Jesus. Mas foi sob o comando de Rui Vitória que Guedes ganhou espaço no time titular, tendo marcado 11 gols em 68 jogos, chegando assim à Seleção de Portugal.

Antes de acertar com o Valencia, Gonçalo Guedes foi especulado no Monaco, tendo, inclusive, a aprovação do treinador monegasco, Leonardo Jardim.

Com a aquisição de Neymar e uma possível chegada de Kylian Mbappé, a concorrência no setor ofensivo do time parisiense aumentou. Recentemente, Julian Draxler e Javier Patore também tiveram seus nomes cogitados por outras equipes. Mas ainda não há negociação envolvendo os jogadores.