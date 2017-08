Que fase! Hackers invadem Twitter do Barcelona e anunciam Di María

Foto: Reprodução/Twitter

Um grupo de hackers invadiram a conta do Twitter do Barcelona, na noite dessa terça-feira (23), e causaram um alvoroço na internet. Os invasores anunciaram a contratação do argentino Ángel Di María, meia do Paris Saint-Germain.

"Bem-vindo ao FC Barcelona, Ángel Di María! #DiMariaFCB", era a mensagem do primeiro tuíte. Em seguida, o grupo revelou que tudo não passava de uma zoeira: "Olá, Barcelona, aqui é a OurMine (empresa de segurança), por favor nos contate. Nos contate, e lamento pela brincadeira".

Por último, eles tentaram promover a hashtag "#FCBHack" nos trending topics, lista em tempo real das palavras mais postadas no Twitter em todo o mundo.

Horas depois do ataque, o Barcelona apagou os tuítes e disse estar "trabalhando para resolver o problema". "Nossas contas foram hackeadas esta noite. Estamos trabalhando para resolver o problema o mais rápido possível. Obrigado pela sua paciência", escreveu.

Di María é cotado como um dos possíveis 'substitutos de Neymar'. Além do meia argentino, Philippe Coutinho, do Liverpool, e Ousmane Dembélé, do Borussia Dortmund, são especulados no clube azul e grená.