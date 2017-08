Manchester City e irmão de Pep Guardiola oficializam compra do Girona

Foto: Divulgação/Girona FC

O Girona Futbol Club, pequeno clube da Catalunha que chegou à elite do futebol espanhol pela primeira vez nesta temporada, foi adquirido pelo City Football Group, empresa detentora do Manchester City, juntamente com a Girona Football Group, pertencente a Pere Guardiola, irmão do técnico Pep Guardiola.

Como a Uefa não permite que clubes do mesmo dono disputem a mesma competição simultaneamente, os grupos dividiram as ações em uma espécie de contorno da regra. Cada companhia ficou com 44.3% das ações, enquanto os 11.4% restantes ficaram com uma associação de fãs.

A Red Bull, dona do Leipzig da Alemanha, também patrocina o Salzburg e teve que provar que não era acionista majoritária do clube austríaco para que as equipes pudessem disputar a Uefa Champions League desta temporada.

Amistoso entre Girona e Manchester City em 2017 | Foto: NurPhoto/Getty Images

Um comunicado oficial publicado pelo Girona afirmou que “a operação permitirá ao Girona FC se beneficiar do conhecimento e da experiência do City Football Group, assim como de sua extensa infraestrutura, comissão técnicas, coleção de talentos, desenvolvimento de jogadores e liderança executiva, também de sua mídia global, marketing e o potencial comercial do grupo”.

“O Girona é um clube que o trabalho reflete sua enorme ambição. Com calma, grande determinação e humildade, o time conseguiu o acesso à elite, que é, sem dúvida, uma conquista incrível”, declarou Fernando Soriano, CEO do City Football Group.

“Este investimento compartilhado no Girona foi uma oportunidade atrativa para ambas as partes, antes do clube ser promovido em maio”, disse Pere Guardiola.

Em 87 anos de história, o Girona disputa pela primeira vez a La Liga nesta temporada e conta com cinco jogadores emprestados pelos Sky Blues: Pablo Maffeo, Aleix Garcia, Marlos Moreno, Larry Kayode e o volante brasileiro Douglas Luiz, que estava no Vasco da Gama.

O clube catalão é o sexto clube adquirido pelo grupo, que também possui o New York City dos EUA, o Melbourne City da Austrália, o Yokohama F. Marinos do Japão, e o uruguaio CA Torque, além, claro, do Manchester City.