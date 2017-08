Barcelona anuncia contratação da zagueira Mapi León, ex-Atlético de Madrid

Mapi León é a nova zagueira do FC Barcelona (Foto: Divulgação/FC Barcelona)

Na tarde desta quinta-feira (24), o site oficial do Barcelona anunciou a chegada da zagueira Maria 'Mapi' León, vinda do rival Atlético de Madrid - está é a primeira transação entre clubes espanhois na história do futebol feminino. Antes de assinar seu contrato com os blaugrana, a jogadora de 22 anos ainda passará por uma bateria de exames médicos.

Mapi, como é conhecida, tem a versatilidade como ponto forte - atuando na defesa, a jogadora aragonesa pode atuar tanto como zagueira central quanto como lateral-esquerda. Entre suas principais características, destacam-se a agressividade, domínio em jogadas aéreas e boa atuação na saída de bola.

Em entrevista ao site oficial do Barcelona, a jogadora falou sobre suas expectativas e a alegria de poder defender o clube catalão. "Estou muito feliz por poder jogar no Barça e fazer parte de um novo projeto, que é muito impressionante. O Barça é um grande clube e, no fim das contas, ainda que tenhamos esperado, a transferência se mostrou possível", afirmou.

A zagueira, que foi revelada pelo Zaragoza CFF, fez sua estreia na Primera División Femenina com apenas 16 anos. Mapi transferiu-se ao Espanyol para a temporada 2013/2014 e, posteriormente, passou a integrar o elenco do Atlético de Madrid - sua passagem pelas Colchoneras foi marcada pela conquista da liga espanhola feminina, inédita na história do clube. Sua atuação de destaque no clube madrilenho também lhe rendeu uma vaga na seleção da Espanha para a disputa da UEFA Women's Euro 2017.

Sob o comando do treinador Fran Sánchez, o Barcelona visa se firmar como uma das potências europeias no futebol feminino; para isso, a diretoria do clube catalão tem investido pesado na contratação de reforços. Mapi León é o sexto reforço da equipe feminina dos blaugrana para a temporada 2017/2018 - anteriormente, o clube já havia anunciado a chegada de Élise Bussaglia, Natasa Andonova, Toni Duggan, Lieke Martens e Fabiana Simões.