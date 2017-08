Negócio fechado: Barcelona anuncia Dembele junto ao Dortmund por 105M iniciais

Google Plus

Foto: Divulgação/FC Barcelona

E o Barcelona está envolvido em mais uma contratação de impacto nesta janela de transferências. Depois da venda de Neymar Jr. para o Paris Saint-Germain, o clube catalão anunciou nesta sexta-feira (25) a compra do jovem meia Ousmane Dembélé por 105 milhões de euros + variáveis que podem chegar até 150 milhões de euros, a segunda maior transferência do futebol. Ele assinou por cinco temporadas.

Após algumas semanas de negociações e ofertas rejeitadas pelo Borussia Dortmund, finalmente a transação foi confirmada. O jovem francês de apenas 20 anos já estava afastado do elenco por ter revelado o seu desejo de se transferir para a Espanha e não havia outra saída a não ser esperar pelo negócio ser fechado.

Dembélé chegou a faltar alguns treinos da equipe | Foto: Patrik Stollarz/Getty Images

Hans-Joachim Watzke, diretor executivo do BVB, chegou a criticar a forma como o Barcelona se aproximou do jogador e a negociação parecia que não teria um final feliz, mas tudo foi resolvido, além do alto valor oferecido que contribui para que o clube alemão cedesse.

Dembélé iniciou sua carreira no Rennes, da França, onde fez pelo time profissional 26 jogos e 12 gols na temporada 2015/16, se destacando por sua velocidade e capacidade de drible, chamando a atenção do Dortmund, que o contratou em 2016 por 15 milhões de euros, valor 10 vezes menor que o pago pelo Barcelona.

O ponta francês chega para tentar suprir a ausência de Neymar e ser peça importante na transição de elenco da equipe da Catalunha, que vem se decepcionando nos últimos anos com algumas contratações caras e que não renderam o esperado.