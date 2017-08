Com passagens por gigantes italianos, experiente Aquilani acerta ida para Las Palmas

Foto: Gabriele Maltinti/Getty Images

O Las Palmas anunciou um importante reforço para a temporada 2017/18. Nesta sexta-feira (25), a equipe de Gran Canaria oficializou a contratação do experiente meia italiano Alberto Aquilani, que estava emprestado ao Sassuolo, mas que pertencia ao Pescara. Ele assinou um contrato de duas temporadas com os amarelos.

O meia de 33 anos tem uma grande história no futebol do seu país. Ele começou profissionalmente em 2002, quando chegou ao time principal da Roma. Foram sete anos na equipe da capital, disputando 102 partidas e marcando nove gols, conquistado duas Coppa Italia.

Aquilani em ação pela Roma | Foto: Getty Images

Após se destacar, ele foi vendido para o Liverpool, onde jogou pouco em três temporadas, tendo em vista que foi emprestado para Juventus na temporada 2010/11 e ao Milan na temporada seguinte. Depois de não ir bem no futebol inglês, ele retornou para Itália, onde atuou três temporadas na Fiorentina, clube o qual recuperou seu bom futebol, disputando 81 partidas e marcando 13 gols. Depois disso, ele foi vendido ao Sporting-POR, onde ficou apenas uma temporada, até voltar para o futebol italiano, mais exatamente ao Pescara, onde pouco jogou.

Além disso, Aquilani também tem uma bela história na seleção italiana, ondef foi figura carimbada desde o Sub-16. Em 2003, ele foi campeão do Europeu Sub-19, sendo, inclusive, eleito o melhor jogador da competição. Pela seleção principal, sua maior "conquista" foi o terceiro lugar na Copa das Confederações de 2013. Ele estava no elenco italiano que disputou a Copa do Mundo do Brasil.

O italiano é a sétima contratação do clube para temporada. Além dele, o goleiro Leandro Chichizola, o defensor Ximo Navarro, os meias Vitolo e Sergi Samper e os atacantes Jonathan Calleri e Hernan Toledo também foram contratados. Aquilani chega neste sábado (26) em Gran Canaria para passar por exames médicos e assinar seu contrato de duas temporadas.