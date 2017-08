No 500º jogo de Xabi Prieto, Willian José marca mais uma vez e Sociedad passa pelo Villarreal

Na abertura da segunda rodada do Campeonato Espanhol 2017/2018, a Real Sociedad recebeu, no País Basco, o Villarreal. Contando com um primeiro tempo quase perfeito, a Erreala venceu por 3 a 0, com tentos de Willian José, Xabi Prieto e Juanmi para conseguir manter os 100% de aproveitamento no campeonato.

Com a vitória, o time basco chegou aos seis pontos em ao menos que provisoriamentem assume a ponta do torneio. Enquanto isso, o Submarino Amarelo segue zerado na competição e ocupa a lanterna. Na próxima rodada, a Real Sociedad visita o Deportivo La Coruña no Riazor, no domingo (10), às 7h, enquanto o Villarreal recebe, no mesmo dia, só que às 15h45, o Bétis no estádio de La Cerámica.

O jogo começou com as duas equipe se estudando muito e o time visitante esperando mais na defesa, enquanto os locais tentavam dominar com seu toque de bola, porém sem muitas chances para ambos os times nos primeiros 20 minutos. Porém, na primeira chance real de marcar, a equipe basca não desperdiçou com Willian José, que aproveitou desvio de Xabi Prieto e finalizou duas vezes para abrir o placar aos 25'.

A Real Sociedad seguiu pressionando no campo de ataque e levando muito perigo nas bolas paradas, até que aos 35' a estrela da noite Xabi Prieto dominou a bola na área e arrematou no canto para dobrar a vantagem do time da casa. Antes do intervalo ainda houve tempo para Juanmi fazer o terceiro e praticamente matar o jogo, conseguindo marcar um golaço encobrindo Andrés Fernández e deixando o placar em 3 a 0 no intervalo.

Na volta para a segunda etapa, a Erreala não diminuiu o ritmo e quase marcou o quarto aos 11, em boa jogada de Oyarzabal para Odriozola, que finalizou firme, porém Barbosa fez segura defesa. Depois disso com o duelo bem controlado, o time basco passou a especular mais nos contra-ataque e tocando a bola enquanto o Villareal tentava porém sem muita força ensaiar uma pressão.

Com 24', por pouco Xabi Prieto não marca seu segundo gol no jogo ao receber de Illarra e finalizar bem para o gol porém Semedo estava em cima da linha para salvar o submarino amarelo e evitar o tento. Aos 32', Oyarzabal recebeu dentro da área porém na hora de finalizar ele foi travado por Jaume Costa que evitou o chute e assim ficou mesmo o marcador em 3 a 0.