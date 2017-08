Jogo Alavés x Barcelona ao vivo online no Campeonato Espanhol

Boa tarde, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe conosco a partida entre Alavés x Barcelona ao vivo, válida pela segunda rodada do Campeonato Espanhol 2017/18. Fique ligado!

O treinador do Barcelona destacou que a partida contra o Alavés será difícil porque o time basco quando joga em casa o campo e os fãs pressionam bastante. Para Ernesto Valverde, conquistar os três pontos antes da Data Fifa é fundamental para o andamento da temporada, principalmente na reta de chegada.

Outra novidade antes desta rodada foi a oficialização da contratação do atacante Ousmane Dembélé junto ao Borussia Dortmund. O Barcelona gastou 105 milhões de euros para contratar o jogador, a segunda transferência mais cara da história do futebol, atrás apenas da compra de Neymar pelo Paris Saint-Germain.

Os desfalques do técnico Ernesto Valverde não poderá contar com dois atletas do elenco que estão lesionados: o meia Rafinha Alcântara e o atacante Luis Suárez. Não foram relacionados por opção do treinador Arda Turan, Digne, Marlon, Douglas e Vermaelen.

Além de Paulinho, a novidade será o retorno de Andrés Iniesta. Recuperado de lesão, o meia volta a estar em campo neste fim de semana.

Para o confronto, o técnico convocou 18 jogadores para formar a lista de relacionados para o confronto no país basco. A novidade é a presença do volante brasileiro Paulinho. O jogador pode fazer sua estreia com a camisa blaugrana.

Na estreia do Campeonato Espanhol, o Barcelona não teve dificuldades para vencer o Real Betis por 2 a 0, com gols marcados por Alin Tosca (contra) e Sergi Roberto. Foram dois tentos em três minutos que garantiram o triunfo na primeira rodada.

"Para mim, jogar em Mendizorrotza tem um sabor especial e ainda mais contra o Barcelona. Espero que os torcedores apoiem, empolguem a equipe. Muito bom ter uma torcida espetacular. Temos que ser eficientes com e sem a bola porque não consigo imaginar com muitas ocasiões de gol. Para nós, são partidas que têm um sabor especial", afirmou o treinador.

Em entrevista coletiva, o técnico Luis Zubeldía foi realista quanto à dificuldade de encarar um adversário com elenco e estrutura muito mais superiores, mas espera que torcedores e atletas estejam unidos em um espírito vencedor diante do Barcelona.

Para o duelo, Hector Hernández não treinou por causa de desconforto no joelho. Todos os outros atletas estão com condições de jogo, mas a lista de 18 jogadores relacionados será divulgada apenas uma hora de jogo, com os atletas titulares e reservas.

Na partida que marcou a abertura da edição 2017/18, o Alavés foi derrotado pelo Leganés por 1 a 0. No primeiro jogo diante de sua torcida, o time espera recuperar os pontos perdidos para melhorar o ambiente e conduzir melhor as semanas seguintes.