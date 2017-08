Com gols relâmpago e doblete de Koke, Atlético de Madrid goleia Las Palmas

INCIDENCIAS: partida válida pela segunda rodada do campeonato espanhol 2017/18, realizada no estádio de Gran Canaria, em Las Palmas

Neste sábado (26), em partida válida pelo Campeonato Espanhol 2017/18, o Atlético de Madrid visitou o Estadio Gran Canaria pelo seu segundo jogo consecutivo fora de casa e goleou o Las Palmas em vitória por 5 a 1. Com dois gols em menos de cinco minutos — o doblete mais rápido do Atlético como visitante em La Liga — ampliaram seu histórico de 30 anos vencendo em território canário apesar do bom retrospecto do Las Palmas em casa na última temporada: 33 pontos de 39 foram como mandante. No último confronto entre as equipes nas Ilhas Canárias, o placar foi 0 a 5 para os visitantes.

No dia 9 de setembro, o Atlético viaja mais uma vez para enfrentar o Valencia no Estadio Mestalla. O Las Palmas também jogará fora de casa, no dia 11, contra o Málaga no La Rosaleda.

Gols relâmpagos deixam Atléti na frente

Após quase tropeçar na rodada de abertura contra o estreante Girona — transformando um placar desfavorável de 2 a 0 em um empate por 2 a 2 aos 85 minutos — o Atlético veio a campo com a imponência e controle que havia ficado devendo. A primeira finalização foi convertida em gol por Ángel Correa aos três minutos; o time de Simeone trabalhava a bola próximo da àrea do Las Palmas quando o argentino, se livrando de quatro defensores, finalizou no canto esquerdo do goleiro rival.

O segundo gol, também fruto de habilidade individual, chegou aos cinco minutos com Yannick Carrasco, que carregou a bola com tranquilidade para a àrea canária, abriu espaço para o chute e tirou do zagueiro. Com o Las Palmas avançando pouco ofensivamente, o destaque do primeiro tempo ficou com a solidez defensiva do Atlético, que detinha com facilidade os esforços adversários e mantinha o controle do jogo.

Las Palmas ameaça empate, mas Atléti desgarra com Koke brilhando

No segundo tempo, o Las Palmas teve um suspiro de esperança quando Jonathan Calleri marcou seu primeiro gol pelo clube e diminuiu a diferença, aos 58 minutos, fazendo 1 a 2 ao subir para cabecear sozinho na área colchonera. Do total de três gols que o Atlético sofreu na temporada, este foi o terceiro gol em bola área.

A reação veio em seguida, em apenas quatro minutos, quando Koke soltou um foguete de fora da área para aumentar a vantagem do Atlético. O meia espanhol ainda alcançou o doblete — seu primeiro pelo Atlético — aos 74 minutos, finalizando jogada de Carrasco com uma bicicleta. O Las Palmas teve oportunidade para diminuir a diferença da marca do pênalti, mas Oblak defendeu a cobrança de Jonathan Viera. Os visitantes ainda tiveram tempo para ampliar com outro belo gol, marcado por Thomas Partey, dando números finais ao confronto.

No dia 9 de setembro, o Atlético viaja mais uma vez para enfrentar o Valencia no Estadio Mestalla. O Las Palmas também jogará fora de casa, no dia 11, contra o Málaga no La Rosaleda.